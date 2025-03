Nem lesz román elnök Georgescuból – de a román szélsőjobboldalnak azért van egy terve

A román szélsőjobboldal azonban nem karba tett kézzel várja, hogy májusban megtartsák nélküle az új elnökválasztást. A Maszol.ro erdélyi magyar hírportál számos szakértőt megkérdezett arról, mire készülhetnek most a román szélsőjobboldaliak, akik ugyan elsődlegesen a revizionista Románok Egységéért Unió (AUR) szavazói, de tömörülnek még két kisebb párt, az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártja (POT) köré is. Emellett a tavalyi elnökválasztással párhuzamos mérések azt is mutatták, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben

az európai fősodor bukott külpolitikájához képest irányváltást ígérő jelöltekre szavazna a magyar RMDSZ és a román Szociáldemokrata Párt (PSD) szavazóbázisának jelentős része is.

Vladimir Ionaş politikai elemző a portálnak úgy fogalmazott: a szélsőjobboldaliak fel vannak készülve arra, hogy egy másik jelöltet indítsanak. „A legvalószínűbb, hogy Georgescuval együtt, párban. Így George Simion elnökjelölt lehet, Georgescu pedig kormányfő-jelölt” – fogalmazott.

A Magyar Külügyi Intézet elemzője, Pászkán Zsolt arra számít, hogy „függetlenként induló önjelöltek is felbukkanhatnak”. Ő azonban nem ad nagy esélyt George Simion elindulásának, kétli, hogy az AUR elnöke „megkockáztatná a pártvezetés elvesztését azzal, hogy elindul az elnöki tisztségért, de végül vereséget szenved”. Lehetségesnek látja viszont Claudiu Târziu AUR-os EP-képviselő indulását, és ismertsége miatt esélyesnek látja Victor Ponta korábbi szociáldemokrata miniszterelnököt is. Azonban figyelmeztet: „Ez az ismertség egyben a hátránya is”, hiszen teljes politikai karrierjét az örökös román kormánypártban, a PSD-ben töltötte, a párt élére is eljutott, „meglehetősen nehezen tudja majd magát hitelesen úgynevezett rendszerkritikusként eladni”. Pászkán felhívja a figyelmet arra is, hogy Ponta

„szuverenizmusa meglehetősen frissen szerzett, és a néhány szlogennel hevenyészve felkent vékony máz nem tudja elfedni az eurokráciával szembeni meglehetősen szolgalelkű korábbi viselkedését”.

Lehetségesnek értékelte azt is, hogy a magát Georgescu pártjának nevező, ám Georgescu által nyilvánosan soha fel nem vállalt POT elnöke, Anamaria Gavrilă induljon a szélsőjobboldal jelöltjeként, hiszen az eddig szóba jövő jelöltek közül ő beszél a legjobban angolul, és botrányokból is hozzá tapad a legkevesebb.

