A testépítőket is elhurcolják a frontra Ukrajnában, razziáznak az edzőtermekben
Az ukrán állam mindenkit a pokol torkába küld, aki él és mozog, és nincs elég pénze. Úgy tűnik, a gyúrósok sem ússzák meg.
A hadszíntér jellege teljesen megváltozott az elmúlt pár évben, állította Kurt Volker az ukránoknak.
Az Ukrinformnak adott interjújában Kurt Volker, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai különmegbízottja arról beszél, hogy az ukrán háborús tapasztalatokat be kell építeni az amerikai védelmi modellbe.
Hozzáteszi:
a nyugati országok nem értik, mennyire létfontosságú számukra, amit Ukrajna tesz.
Volker úgy véli, a hadszíntér jellege gyökeresen megváltozott, és a három évvel ezelőtt meghatározó fegyverrendszerek – mint
a HIMARS, az ATACMS vagy a tüzérség – mára elvesztették korábbi jelentőségüket.
A szakértő hangsúlyozza: az amerikai fegyverrendszerek a világ legjobbjai közé tartoznak, de rendkívül drágák, és nem fenntartható megoldás olcsó fenyegetések ellen alkalmazni őket. Példaként az Irán által Izrael ellen intézett rakétatámadásokat hozta fel, amelyek elhárítása során több mint ezer Patriot rakétát használtak el – darabonként több millió dolláros értékben.
„Ha egy 30 ezer dolláros drón ellen egymillió dolláros rakétával védekezünk, az hosszú távon nem tartható fenn”
– szögezte le.
Az amerikai diplomata szerint Ukrajna forradalmasította a hadviselés elveit az olcsó drónelhárító technológiák és a költséghatékony pilóta nélküli repülőeszközöket kifejlesztésével. Szerinte ezeket
a megoldásokat integrálni kell a nyugati védelmi rendszerekbe,
de nem a Patriot és hasonló drága eszközök helyett, hanem azok kiegészítéseként.
Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP PHOTO / AFP
