Az ukrajnai különmegbízott szerint Amerikának tanulnia kellene Ukrajnától

A hadszíntér jellege teljesen megváltozott az elmúlt pár évben, állította Kurt Volker az ukránoknak.

Az Ukrinformnak adott interjújában Kurt Volker, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai különmegbízottja arról beszél, hogy az ukrán háborús tapasztalatokat be kell építeni az amerikai védelmi modellbe.

Hozzáteszi: 

a nyugati országok nem értik, mennyire létfontosságú számukra, amit Ukrajna tesz. 

Volker úgy véli, a hadszíntér jellege gyökeresen megváltozott, és a három évvel ezelőtt meghatározó fegyverrendszerek – mint 

a HIMARS, az ATACMS vagy a tüzérség – mára elvesztették korábbi jelentőségüket.

A szakértő hangsúlyozza: az amerikai fegyverrendszerek a világ legjobbjai közé tartoznak, de rendkívül drágák, és nem fenntartható megoldás olcsó fenyegetések ellen alkalmazni őket. Példaként az Irán által Izrael ellen intézett rakétatámadásokat hozta fel, amelyek elhárítása során több mint ezer Patriot rakétát használtak el – darabonként több millió dolláros értékben.

„Ha egy 30 ezer dolláros drón ellen egymillió dolláros rakétával védekezünk, az hosszú távon nem tartható fenn” 

– szögezte le.

Az amerikai diplomata szerint Ukrajna forradalmasította a hadviselés elveit az olcsó drónelhárító technológiák és a költséghatékony pilóta nélküli repülőeszközöket kifejlesztésével. Szerinte ezeket 

a megoldásokat integrálni kell a nyugati védelmi rendszerekbe, 

de nem a Patriot és hasonló drága eszközök helyett, hanem azok kiegészítéseként.

A nyitókép illusztráció. Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP PHOTO / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. május 03. 10:43
Ukrajna úgy viselkedik az Egyesült Államokkal, mint jó apa a hülye fiával.
szilvarozsa
2026. május 03. 10:09
" Ukrajna forradalmasította a hadviselés elveit " Ja! Kiirtatta a saját lakosságát, így nincs kit megszállni az oroszoknak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!