„Félreértés ne essék, tisztességes magyar emberként Félix azért szurkol, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek minél jobb legyen. Azt kívánja, hogy valósuljon meg, amit Magyar Péter kijelentett, hogy minden pozitív intézkedést, kedvezményt meg fog tartani, amit az Orbán-kormány bevezetett, sőt még rá is tesz egy-két lapáttal. Legyen így! Azonban visszatérve az elégedetlenségi faktorra, már most érződik némi zavar az éterben. A hírlapíró tiszás ismerőseinek az oldalain már előkerültek az elégedetlenség jelei.

Ugyanis, ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a Tisza Párt elkötelezett támogatói körében is kiverte a biztosítékot Magyar Péter csütörtöki bejelentése, miszerint a következő kormány igazságügyi miniszterének a sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel, aki korábban a Tisza jogásza volt. Többen nemtetszésüket fejezték ki Magyar lépése miatt, ugyanis megengedhetetlennek tartják egy rokon kinevezését az igazságügyi tárca élére.