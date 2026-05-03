tisza párt Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter Magyar Péter igazságügyi minisztérium

Korábban jöhet a kiábrándulás, mint gondoltuk: megvan Magyar Péter első megosztó döntése

2026. május 03. 06:51

Most már nem lesz elég egy napszemüveg mögül mosolyogni.

Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Félreértés ne essék, tisztességes magyar emberként Félix azért szurkol, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek minél jobb legyen. Azt kívánja, hogy valósuljon meg, amit Magyar Péter kijelentett, hogy minden pozitív intézkedést, kedvezményt meg fog tartani, amit az Orbán-kormány bevezetett, sőt még rá is tesz egy-két lapáttal. Legyen így! Azonban visszatérve az elégedetlenségi faktorra, már most érződik némi zavar az éterben. A hírlapíró tiszás ismerőseinek az oldalain már előkerültek az elégedetlenség jelei.

Ugyanis, ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a Tisza Párt elkötelezett támogatói körében is kiverte a biztosítékot Magyar Péter csütörtöki bejelentése, miszerint a következő kormány igazságügyi miniszterének a sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel, aki korábban a Tisza jogásza volt. Többen nemtetszésüket fejezték ki Magyar lépése miatt, ugyanis megengedhetetlennek tartják egy rokon kinevezését az igazságügyi tárca élére.

Pontosan erről tud beszámolni Felhévizy is, hiszen az általa ismert Tisza-hívők jelentős része negatívan értékeli Magyar Péter legújabb bejelentését.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy már elmúltak volna a mézeshetek a Tisza Párt és szavazói között, hiszen még be sem iktatták Magyar Pétert és még el sem indult hivatalosan a ciklus. De az mindenképpen intő jel, hogy már egy személyi kérdés is ilyen indulatokat gerjeszt még az elkötelezett hívők körében is.

Mindenesetre azt kijelenthetjük, hogy nem lesz könnyű Magyar Péternek a heterogén táborával, hiszen a javarészt baloldali érzelmű szimpatizánsok mellett vannak jobboldali érzelműek is. Nem lehet egyszerre mindenkinek megfelelni, nem lehet két kapura játszani. Döntéseket kell hozni, most már nem lesz elég egy napszemüveg mögül szépen mosolyogni egy-egy Facebook-posztban.”

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. május 03. 10:22
Merre van Melléthe?
madre79
2026. május 03. 10:10
...és mi van, ha az államelnök nem kéri fel miniszterelnöknek?
google-2
2026. május 03. 09:51
Tényleg rendszerváltás történt. Szemünk láttára királyság születik, a helyi kiskirályoktól a globális nagykirályságig felsorakozik a soros képviselő siserehad, hogy elbábozza nekünk a demokráciát. Vidám lesz, de nagyon sokba fog kerülni ez a reprezentáció.
redl1986
2026. május 03. 09:23
Kiábrándulás, az már van, Félix. Mármint a főnökötök, belőletek. Hisz az évekig tartó fröcsögésetek is hozzájárult a vereséghez. Nem valószinű, hogy elfelejti nektek.
