Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
németország egyesült államok donald trump

Itt van Trump legújabb bejelentése: ez súlyosan érinti majd a németeket

2026. május 03. 07:22

Még több amerikai katonát vonhatnak ki.

A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. 

Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában további "drasztikus csökkentésről" beszélt. 

Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén azt mondta, a csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre.
 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után.

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

Nasi12
2026. május 03. 09:55
86 ezer amerikai katona van Európában. 36 ezer Németországban. Egy darab orosz katona sincs sem Európában, sem németországban, sem Magyarországon. PUZSÉR hazudik mint a vízfolyás. Pontosabban min a TISZA FOLYÁSA. Ordítozva, hogy ruszkik haza. Persze lehet nem az oroszokra gondolt, hanem a ruszkikra. Meg a vele üvöltő uj szavazótábor.
kbexxx
2026. május 03. 09:11
Cél irányos lehet és következmény, is egyben válasz is.! Lehet hogy megállapodása ez Putyinal korábban a csökkentés mint feltétel de akkor kelet közép és kelet- re vonatkozott volna a demiltalizárt zóna biztositására való törekvés jegyében. De hogy az Iráni konfliktusban nemkapott segitséget A hideg háború óta először nem tartja már aggályosnak Hogy "gyengíti a katonai erőt nyomást ,egyensúlyt jelenlétét
survivor
2026. május 03. 08:11
ördöndős Neki eleg ha $- t megmenti... America first ! Puszuljon az EU!😀😀
survivor
2026. május 03. 08:08
Pont 86 E- t kell kivonni...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!