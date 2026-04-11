Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival

Orbán Viktor üzenete Székesfehérvárról a választások előtt: Mindenki hozzon el mindenkit!
A miniszterelnök vidéki országjárásának utolsó napján megígérte: ha vasárnap megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.
Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén.
Puzsér Róbert és valakik szerveztek egy tiszás kampánybulit a Hősök terére, jó nagy tömegnyi fiatal (meg pár nem fiatal) el is ment szórakozni, megtapsolni az iszonyatos diktatúrában az életüket kockáztató, bátor zenészeket, úgy is mint Krubit, Betonhofit vagy épp Bródy Jánost. Aki minden ilyen esemény állandó „kelléke” 2010 tavasza óta. Volt lefegyverző mennyiségű hang- és fénytechnika, látvány, élő közvetítés, vidámság, és persze
zengett a „mocskos Fidesz!”, meg lengedeztek a trágár, sértő molinók.
A Mandinernek nyilatkozó egyik résztvevő el is árulta, hogy a „ruszkik, haza” skandálása valójában a Mi Hazánknak szól. Vagy nem. A rendszernek. Ami nem jó, szerinte. Aztán nevetgélés. Politikai mélyelemzések a pesti éjszakában.
Mindenesetre a mikroadományok meglátszottak az egész produkción, a feleségét lehallgató, drogos buliba járó, bennfentes kereskedelemmel és egyéb galádságokkal alappal gyanúsítható politikusra való szavazásra buzdító, szürreális Woodstock-fesztiválszerű belvárosi anzikszon
– hiába, az elnyomás elviselhetetlen.
Hősi pózba vághatta magát a hivatali visszaéléssel gyanúsított egykori rendőrszázados, Szabó Bence meg Pálinkás Szilveszter, a honvédségbe beleálló szakadár pózkatona is. A klisés kortesbeszédet tapssal jutalmazta a publikum.
Aztán jött Puzsér Róbert, és ilyeneket mondott: „Polgártársak, nem hallgathatnak el többé bennünket, megfordítjuk a történelmet…”
Hörgés és üvöltés, nagy adag gyűlölet, aztán moralizálás és értelmiségi okoskodás, meg az oroszok hazaküldése… De hát őket épp az általuk gyalázott miniszterelnök küldte haza a rendszerváltás idején, amikor annak még volt tétje. Azóta se jöttek vissza, akármit üvöltenek a tudatlanok. Mindegy.
Ez a narratíva, Panyi Szabolcs kémkedős „csajozása” óta ez is szintet lépett.
Na de ez mégiscsak egy tiszás kampányrendezvény, nyomokban sem „szeretetország” vagy hasonló. Pláne nem az, amikor az egyik előadó előkapja a nemi szervét, és a heréjét mutogatja a közönségnek, mondván, így fogja ő majd tartani Gulyás Gergely helyett a kormányinfót hétfőtől. Ha jól értjük. Bizonyos Eckü. Aki amúgy konkrétan kampányolt is a Tiszának. Heretanácsadó. Nagyon polgári, mint ez az egész „ellenállás”.
Aztán akadtak, aki lehugyózták a környező épületeket meg ilyenek. Trágárság, akasztással fenyegetőzés, úgynevezett lázadás és egy nagy adag jólét.
Így bontogatta a „rendszert” a pesti éjszakában Puzsér meg Magyar Péter népe. Azt hiszem, az Orbán-országjárás ezzel egy időben lezajlott fehérvári felvonásának higgadtsága és pozitív hangvétele egészen kiváló kontrasztot képezett a Hősök terén látott performanszokkal.
