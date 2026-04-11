Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tisza Párt puzsér róbert bródy jános fidesz Magyar Péter

Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival

2026. április 11. 05:42

Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén.

null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Puzsér Róbert és valakik szerveztek egy tiszás kampánybulit a Hősök terére, jó nagy tömegnyi fiatal (meg pár nem fiatal) el is ment szórakozni, megtapsolni az iszonyatos diktatúrában az életüket kockáztató, bátor zenészeket, úgy is mint Krubit, Betonhofit vagy épp Bródy Jánost. Aki minden ilyen esemény állandó „kelléke” 2010 tavasza óta. Volt lefegyverző mennyiségű hang- és fénytechnika, látvány, élő közvetítés, vidámság, és persze

zengett a „mocskos Fidesz!”, meg lengedeztek a trágár, sértő molinók.

A Mandinernek nyilatkozó egyik résztvevő el is árulta, hogy a „ruszkik, haza” skandálása valójában a Mi Hazánknak szól. Vagy nem. A rendszernek. Ami nem jó, szerinte. Aztán nevetgélés. Politikai mélyelemzések a pesti éjszakában.

Mindenesetre a mikroadományok meglátszottak az egész produkción, a feleségét lehallgató, drogos buliba járó, bennfentes kereskedelemmel és egyéb galádságokkal alappal gyanúsítható politikusra való szavazásra buzdító, szürreális Woodstock-fesztiválszerű belvárosi anzikszon

– hiába, az elnyomás elviselhetetlen. 

Hősi pózba vághatta magát a hivatali visszaéléssel gyanúsított egykori rendőrszázados, Szabó Bence meg Pálinkás Szilveszter, a honvédségbe beleálló szakadár pózkatona is. A klisés kortesbeszédet tapssal jutalmazta a publikum.

Aztán jött Puzsér Róbert, és ilyeneket mondott: „Polgártársak, nem hallgathatnak el többé bennünket, megfordítjuk a történelmet…”

Hörgés és üvöltés, nagy adag gyűlölet, aztán moralizálás és értelmiségi okoskodás, meg az oroszok hazaküldése… De hát őket épp az általuk gyalázott miniszterelnök küldte haza a rendszerváltás idején, amikor annak még volt tétje. Azóta se jöttek vissza, akármit üvöltenek a tudatlanok. Mindegy.

Ez a narratíva, Panyi Szabolcs kémkedős „csajozása” óta ez is szintet lépett.

 

Na de ez mégiscsak egy tiszás kampányrendezvény, nyomokban sem „szeretetország” vagy hasonló. Pláne nem az, amikor az egyik előadó előkapja a nemi szervét, és a heréjét mutogatja a közönségnek, mondván, így fogja ő majd tartani Gulyás Gergely helyett a kormányinfót hétfőtől. Ha jól értjük. Bizonyos Eckü. Aki amúgy konkrétan kampányolt is a Tiszának. Heretanácsadó. Nagyon polgári, mint ez az egész „ellenállás”.

Aztán akadtak, aki lehugyózták a környező épületeket meg ilyenek. Trágárság, akasztással fenyegetőzés, úgynevezett lázadás és egy nagy adag jólét. 

Így bontogatta a „rendszert” a pesti éjszakában Puzsér meg Magyar Péter népe. Azt hiszem, az Orbán-országjárás ezzel egy időben lezajlott fehérvári felvonásának higgadtsága és pozitív hangvétele egészen kiváló kontrasztot képezett a Hősök terén látott performanszokkal.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vadperkelt
2026. április 11. 06:45
A NER-esek és a begyepesedett agyú szavazóik nem értik,hogy a Fiatal Demokraták Szövetsége mára már Vén Gecik Szövetsége lett. Le kell váltani őket a picsába.Az idő a Fidesz ellen dolgozik az MSZMP-s magból kikelt Gyurcsány,Orbán,Kövér,Hiller,stb féle féle vénemberek húzzanak nyugdíjba! Érhettő ez stervikis Kacsóh elvtárs ???
Válasz erre
0
0
wadcutter
•••
2026. április 11. 06:41 Szerkesztve
TI TÉNYLEG EZT VÁLASZTJÁTOK? Ezt a drogos csűrhét akarjátok rászabadítani az országra? Ebből nem lesz jólét, csak segélyre ácsingózás. Csak üzenném vidékről a leendő Szamuely-fiúknak, a "dicsőséges" 133 nap után fel fog jönni a 134. is és akkor futhatnak megint Bécsig, már aki képes lesz rá. Mi pedig újra megtisztítjuk a vörös (meg kék-sárga) rongyokba öltözött bűnös várost.
Válasz erre
3
0
pollip
2026. április 11. 06:38
Revancednek és a többi tiszás szavazónak! A Tiszások szívesen fizetnének többet a benzinre, a rezsire, boldogan lemondanak akár többféle jelenlegi kedvezményről, juttatasról. Sok nyugdíjasnak van egy kis megtakarítása, rosszabb időre számítva. A drágulások őket is érintik majd. Tehát szép lassan felelik a megtakarításaikat. Ezért a Tiszások is majd kevesebbet fognak örökölni.
Válasz erre
2
0
krisztoforo48-2
2026. április 11. 06:29
Ezek lennének a jövő,akkor az emberiségnek vége.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!