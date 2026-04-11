Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival

Puzsér Róbert és valakik szerveztek egy tiszás kampánybulit a Hősök terére, jó nagy tömegnyi fiatal (meg pár nem fiatal) el is ment szórakozni, megtapsolni az iszonyatos diktatúrában az életüket kockáztató, bátor zenészeket, úgy is mint Krubit, Betonhofit vagy épp Bródy Jánost. Aki minden ilyen esemény állandó „kelléke” 2010 tavasza óta. Volt lefegyverző mennyiségű hang- és fénytechnika, látvány, élő közvetítés, vidámság, és persze

zengett a „mocskos Fidesz!”, meg lengedeztek a trágár, sértő molinók.

A Mandinernek nyilatkozó egyik résztvevő el is árulta, hogy a „ruszkik, haza” skandálása valójában a Mi Hazánknak szól. Vagy nem. A rendszernek. Ami nem jó, szerinte. Aztán nevetgélés. Politikai mélyelemzések a pesti éjszakában.