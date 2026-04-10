Orbán Viktor üzenete Székesfehérvárról a választások előtt: Mindenki hozzon el mindenkit!
2026. április 10. 17:36
A miniszterelnök vidéki országjárásának utolsó napján megígérte: ha vasárnap megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.
Pénteken Székesfehérváron folytatódott Orbán Viktor országjárása, az utolsó előtti a vasárnapi választások előtt. Beszédében Orbán Viktor emlékeztetett: még mindig van két nap a választásig, amit a kampányra kell fordítani, ha meg akarjuk őrizni Magyarország jólétét, biztonságát és békéjét. Egyúttal ígéretet tett: ha a Fidesz-KDNP megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.
Ezzel véget is ér a miniszterelnök vidéki körútja, szombaton 19 órától ugyanis a budapesti Szentháromság téren tartja a Fidesz utolsó, kampányzáró rendezvényét, amelyen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.
A péntek esti rendezvényen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, szép hagyomány, hogy a választások előtti pénteken az egykori koronázó városban tartja egyik utolsó kampányrendezvényét a Fidesz-KDNP. Emlékeztettet, idén is Vargha Tamás és Törő Gábor a kormánypárt székesfehérvári jelöltjei, akik az előző ciklusban is képviselték a települést. Törő Gábor felszólalásában arról beszélt: „vasárnap ismét történelmet írunk, hárommillióan leszünk”.
Pásztor Bálint, a szerb országgyűlés képviselője a vajdasági magyarok képviseletében szólalt fel Székesfehérváron. Felidézte, az elmúlt évtizedekben a Vajdaságban többször is megtapasztalták, mi az a háború, illetve, hogy milyen pusztító hatásokkal jár az illegális migráció. Hangsúlyozta, a Magyarországon élők Orbán Viktor kormányának köszönhetik, hogy mindezt nem kellett megtapasztaniuk, és ha a továbbiakban is el akarják kerülni, a Fidesz a biztos választás. Megjegyezte, sokan megkérdőjelezik a külhoni magyarok magyarságát, amiért „nem fizetnek adót”. Erre úgy reagált:
„az elmúlt évszázadban a külhoni magyarok a vérükkel fizettek adót”.
Vargha Tamás emlékeztetett, háború idején korábban sem a külföldi alkuk és az idegen képviseletek hozták el a megoldást.
„Most egy tapasztalatlan, egy más, egy brüsszeli szabályokat ismerő ember csak veszélyeztetné városunk hajóját” – hangsúlyozta.
Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az elmúlt négy év gazdasági és kulturális eredményei önmagukban nem elegendőek, mert „most vasárnap nem a tények és az elért eredmények döntenek”.
„Ellenfeleink dühét és hatalomvágyát nem változtatja meg semmilyen eredmény”
– figyelmeztetett.
Orbán Viktor beszéde elején humorosan megjegyezte, ha valaki nem fáradt a kampány végén, az azt jelenti, hogy nem dolgozott eleget. Ugyanakkor emlékeztetett, még mindig van két nap.
„Székesfehérvár mindig szerencsét hozott számunkra” – mondta, és felidézte, hogy az elmúlt évek kampányzáróit is itt tartották.
Emlékeztettet: hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap, ami azt jelenti, hogy a határon túliak szavazataira is számítanak.
„Mi is sokat veszíthetünk a választásokon, de a legtöbbet a határon túliak veszíthetnek”
– emlékeztetett a korábbi kormányok hozzáállására, és arra, hogy most is vannak pártok, amelyek a határon túliak ellen kampányolnak.
Felhívta a figyelmet, hogy a korábbi helyszínekkel ellentétben végre nincsenek „óbégató tiszások”. Hozzátette, míg korábban a Fidesz volt a csendes többség, az elmúlt három hétben ez megváltozott:
„Most mi vagyunk a hangos többség!”
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban elmondta, bár a Vatikán és Magyarország mellett már az USA is a béke oldalán áll, Európa továbbra is háborúzni akar. „Ha nem figyelünk oda, minket is belerángatnak”. Hozzátette, bár nem szokása ígérgetni, de egy dolgot határozottan meg tud ígérni:
„Ha megkapjuk a bizalmat, nem hagyjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják!”
Hangsúlyozta, a mostani 90 milliárdos kölcsön mellett Brüsszelben asztalon van egy 800 és egy 900 milliárdos terv is, ezért biztosak lehetünk benne, hogyha nem lesz Budapestnek egy erős kormánya, a magyarok pénzét is el fogják vinni Ukrajnába.
Az ukrajnai helyzetet összefoglalva úgy fogalmazott:
„Valójában az a választás áll előttünk, hogy ki alakítson kormányt: Zelenszkij vagy én.”
Elmondta, hogy a kormány 15 ezer milliárd forintot vett el a bankoktól és a multiktól, amiből a családtámogatásokat, a kedvezményeket és a tizenharmadik havi nyugdíjat finanszírozzák. Figyelmeztetett, nem véletlen, hogy ezeknek a vállalatoknak a vezetői már ott ülnek az ellenzék árnyékkormányában, hogy visszavegyék ezt a pénzt a magyaroktól.
Elismerte, az emberek jogosan lehetnek csalódottak, amiért az elmúlt négy év kemény munkáját követően nem ott tartanak, ahol kellene,
ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a háború okozta ellenszélben mégis mennyi eredményt sikerült elérni.
Hangsúlyozta: a magyarok büszkék lehetnek, hogy az elmúlt négy évben ilyen ellenszélben is sikerült hatalmas eredményeket elérni.
Bevallotta, büszke rá, hogy a kormány a nehéz helyzetekben soha nem keresett kifogásokat, hanem mindig betartotta az ígéreteit, és megvalósította, amit fontosnak tartott.
A miniszterelnök szerint a mögöttünk álló kampányidőszak bebizonyította, hogy
„dühre, haragra és gyűlöletre sem országot, sem politikát sem nemzetet nem lehet építeni”.
Megjegyezte, bizakodva várja a vasárnapi választást, mert, „ha jól ismerjük a magyar embereket, vasárnap a biztonságra fognak szavazni”.
Hangsúlyozta, még két nap hátra van. 2002-ben a második forduló előtt arra kérték a Fidesz szimpatizánsait, hogy mindenki hozzon még egy embert. Most azt kéri:
„Mindenki hozzon el mindenkit!”
Elmondta, a legnagyobb kritika a kormánnyal szemben, hogy túl régóta van hatalmon, de szerinte ez épphogy azt jelenti, hogy a kormány eléggé tapasztalt, hogy megadja a jólétet és a biztonságot az embereknek.