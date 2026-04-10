Orbán Viktor üzenete Székesfehérvárról a választások előtt: Mindenki hozzon el mindenkit!

Pénteken Székesfehérváron folytatódott Orbán Viktor országjárása, az utolsó előtti a vasárnapi választások előtt. Beszédében Orbán Viktor emlékeztetett: még mindig van két nap a választásig, amit a kampányra kell fordítani, ha meg akarjuk őrizni Magyarország jólétét, biztonságát és békéjét. Egyúttal ígéretet tett: ha a Fidesz-KDNP megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.

Ezzel véget is ér a miniszterelnök vidéki körútja, szombaton 19 órától ugyanis a budapesti Szentháromság téren tartja a Fidesz utolsó, kampányzáró rendezvényét, amelyen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.