szijjártó péter lázár jános székesfehérvár országjárás orbán viktor

Orbán Viktor üzenete Székesfehérvárról a választások előtt: Mindenki hozzon el mindenkit!

2026. április 10. 17:36

A miniszterelnök vidéki országjárásának utolsó napján megígérte: ha vasárnap megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.

Pénteken Székesfehérváron folytatódott Orbán Viktor országjárása, az utolsó előtti a vasárnapi választások előtt. Beszédében Orbán Viktor emlékeztetett: még mindig van két nap a választásig, amit a kampányra kell fordítani, ha meg akarjuk őrizni Magyarország jólétét, biztonságát és békéjét. Egyúttal ígéretet tett: ha a Fidesz-KDNP megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.

Ezzel véget is ér a miniszterelnök vidéki körútja, szombaton 19 órától ugyanis a budapesti Szentháromság téren tartja a Fidesz utolsó, kampányzáró rendezvényét, amelyen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A péntek esti rendezvényen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, szép hagyomány, hogy a választások előtti pénteken az egykori koronázó városban tartja egyik utolsó kampányrendezvényét a Fidesz-KDNP. Emlékeztettet, idén is Vargha Tamás és Törő Gábor a kormánypárt székesfehérvári jelöltjei, akik az előző ciklusban is képviselték a települést. Törő Gábor felszólalásában arról beszélt: „vasárnap ismét történelmet írunk, hárommillióan leszünk”.

Pásztor Bálint, a szerb országgyűlés képviselője a vajdasági magyarok képviseletében szólalt fel Székesfehérváron. Felidézte, az elmúlt évtizedekben a Vajdaságban többször is megtapasztalták, mi az a háború, illetve, hogy milyen pusztító hatásokkal jár az illegális migráció. Hangsúlyozta, a Magyarországon élők Orbán Viktor kormányának köszönhetik, hogy mindezt nem kellett megtapasztaniuk, és ha a továbbiakban is el akarják kerülni, a Fidesz a biztos választás. Megjegyezte, sokan megkérdőjelezik a külhoni magyarok magyarságát, amiért „nem fizetnek adót”. Erre úgy reagált:

„az elmúlt évszázadban a  külhoni magyarok a vérükkel fizettek adót”.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Vargha Tamás emlékeztetett, háború idején korábban sem a külföldi alkuk és az idegen képviseletek hozták el a megoldást.

„Most egy tapasztalatlan, egy más, egy brüsszeli szabályokat ismerő ember csak veszélyeztetné városunk hajóját” – hangsúlyozta.

Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az elmúlt négy év gazdasági és kulturális eredményei önmagukban nem elegendőek, mert „most vasárnap nem a tények és az elért eredmények döntenek”.

„Ellenfeleink dühét és hatalomvágyát nem változtatja meg semmilyen eredmény” 

– figyelmeztetett.

Orbán Viktor beszéde elején humorosan megjegyezte, ha valaki nem fáradt a kampány végén, az azt jelenti, hogy nem dolgozott eleget. Ugyanakkor emlékeztetett, még mindig van két nap.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Székesfehérvár mindig szerencsét hozott számunkra” – mondta, és felidézte, hogy az elmúlt évek kampányzáróit is itt tartották.

Emlékeztettet: hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap, ami azt jelenti, hogy a határon túliak szavazataira is számítanak.

„Mi is sokat veszíthetünk a választásokon, de a legtöbbet a határon túliak veszíthetnek” 

– emlékeztetett a korábbi kormányok hozzáállására, és arra, hogy most is vannak pártok, amelyek a határon túliak ellen kampányolnak.

Felhívta a figyelmet, hogy a korábbi helyszínekkel ellentétben végre nincsenek „óbégató tiszások”. Hozzátette, míg korábban a Fidesz volt a csendes többség, az elmúlt három hétben ez megváltozott: 

„Most mi vagyunk a hangos többség!”

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban elmondta, bár a Vatikán és Magyarország mellett már az USA is a béke oldalán áll, Európa továbbra is háborúzni akar. „Ha nem figyelünk oda, minket is belerángatnak”. Hozzátette, bár nem szokása ígérgetni, de egy dolgot határozottan meg tud ígérni: 

„Ha megkapjuk a bizalmat, nem hagyjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják!”

Hangsúlyozta, a mostani 90 milliárdos kölcsön mellett Brüsszelben asztalon van egy 800 és egy 900 milliárdos terv is, ezért biztosak lehetünk benne, hogyha nem lesz Budapestnek egy erős kormánya, a magyarok pénzét is el fogják vinni Ukrajnába.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az ukrajnai helyzetet összefoglalva úgy fogalmazott:

 „Valójában az a választás áll előttünk, hogy ki alakítson kormányt: Zelenszkij vagy én.”

Elmondta, hogy a kormány 15 ezer milliárd forintot vett el a bankoktól és a multiktól, amiből a családtámogatásokat, a kedvezményeket és a tizenharmadik havi nyugdíjat finanszírozzák. Figyelmeztetett, nem véletlen, hogy ezeknek a vállalatoknak a vezetői már ott ülnek az ellenzék árnyékkormányában, hogy visszavegyék ezt a pénzt a magyaroktól.

Elismerte, az emberek jogosan lehetnek csalódottak, amiért az elmúlt négy év kemény munkáját követően nem ott tartanak, ahol kellene, 

ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a háború okozta ellenszélben mégis mennyi eredményt sikerült elérni. 

Hangsúlyozta: a magyarok büszkék lehetnek, hogy az elmúlt négy évben ilyen ellenszélben is sikerült hatalmas eredményeket elérni.

Bevallotta, büszke rá, hogy a kormány a nehéz helyzetekben soha nem keresett kifogásokat, hanem mindig betartotta az ígéreteit, és megvalósította, amit fontosnak tartott.

A miniszterelnök szerint a mögöttünk álló kampányidőszak bebizonyította, hogy

 „dühre, haragra és gyűlöletre sem országot, sem politikát sem nemzetet nem lehet építeni”. 

Megjegyezte, bizakodva várja a vasárnapi választást, mert, „ha jól ismerjük a magyar embereket, vasárnap a biztonságra fognak szavazni”.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Hangsúlyozta, még két nap hátra van. 2002-ben a második forduló előtt arra kérték a Fidesz szimpatizánsait, hogy mindenki hozzon még egy embert. Most azt kéri:

„Mindenki hozzon el mindenkit!”

Elmondta, a legnagyobb kritika a kormánnyal szemben, hogy túl régóta van hatalmon, de szerinte ez épphogy azt jelenti, hogy a kormány eléggé tapasztalt, hogy megadja a jólétet és a biztonságot az embereknek.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
•••
2026. április 10. 20:19 Szerkesztve
Z. "hakapeszim 2026. április 10. 19:56 • Szerkesztve Csak a végén van vége. Végzetes az elbizakodottság, most már lesz, ami lesz. Tulajdonképpen végig defenzívában volt a nemzeti oldal Semminek nem volt következménye, amit el lehetett volna simítani - kegyelmi ügy - azt meg magára rántotta a kormány. Egy kis - generáció úgy nőtt fel, hogy "lopnak, Mészáros, stadionok, jachtok", nem is próbálták másképp kommunikálni a valóban létező eredményeket. És ez mehet könnyen a kukába vasárnap, 16 év küzdelmei, eredményei. Azért bizakodom, de hibák sokasága vezetett ide. Válasz erre 👆😐 Ízisz hakapeszim 2026. április 10. 20:15 Z. Szuper kortes beszéd a Fidesz mellett!!! Gratulálok a pizitív meglátásaidhoz a választási hajrában!!! 👎🤬❗ A tiszások köszönik szépen!!! 💯❗
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. április 10. 20:08
Maki Nem tudjuk felvenni a versenyt velük gátlástalanságban. Igazából nem is akarjuk. Vagy tiszta szívvel nyerünk, vagy egy újabb Mohács után kell újra talpra állnunk. Ha úgy kell, úgy lesz.
Válasz erre
2
0
Ízisz
2026. április 10. 20:05
Z. Száraz a Radnai Márk popsija vadhajtasok.hu/2026/04/10/szaraz-a-radnai-mark-popsija-vadhajtasok-klippremier-bomboljon KIRÁLY 💯 👌😆😝❗
Válasz erre
2
0
Ízisz
2026. április 10. 20:04
Z. Még az ellenzéki oldalról sem akarják sokan Ukrajnát az EU-ba!!! Akinek van egy hangyányi esze, rájön, hogy nagyobb bajt hozna ránk Zelenszkij mint szerintük Orbán!!! Vagy megint a magas áremelkedés a Brüsszel báb hazaáruló poloska ügynök miatt!!!!!! Sokan át fognak szavazni a Fideszre!!! 💯🧡👌👍😉❗
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!