osztrák néppárt taschner bécsi egyetem matematikus

Botrány Ausztriában: a Bécsi Egyetem visszavonta a neves matematikusnak ítélt díjat

2026. május 03. 08:46

Az intézmény indoklása szerint a matematikus nézetei összeegyeztethetetlenek az akadémiai szabadság elveivel és a tudományos bizonyítékokkal, míg a kritikusok szerint az eset az ideológiai alapú véleményvezéreltség aggasztó példája.

2026. május 03. 08:46
null

A Bécsi Egyetem váratlanul lemondta az ország egyik legelismertebb tudósa, Rudolf Taschner Aranydiploma-átadó ünnepségét.

A kitüntetést eredetileg a doktori fokozat megszerzésének 50. évfordulója alkalmából ítélték oda a matematikusnak kiemelkedő szakmai életművéért. 

Stefan Krammer, az egyetemi szenátus elnöke azonban közölte: aggályok merültek fel 

Taschner korábbi kijelentéseivel kapcsolatban, amelyek a klímaváltozást, a gender-elméletet és a posztkoloniális tanulmányokat érintették.

Az egyetem vezetése szerint a tudós nézetei ütköznek az akadémiai autonómia és a tudományos bizonyítékokon alapuló kutatás elveivel.

A konfliktus hátterében Taschner közéleti tevékenysége és politikai szerepvállalása is állhat, hiszen 2017 óta az Osztrák Néppárt (ÖVP) parlamenti képviselője. 

A matematikus korábban élesen bírálta a gender-tanulmányok túlzott egyetemi jelenlétét, a klímaváltozást pedig „nem-problémának” nevezte, sürgetve a döntéshozókat, hogy a „valódi” gondokkal foglalkozzanak. 

Megfigyelők szerint az utolsó csepp az lehetett, amikor Taschner „ablakon kidobott pénznek” minősített egy 400 ezer eurós állami támogatást, amelyet egy alvással kapcsolatos művészeti projekt kapott – ez a kijelentése ugyanis komoly politikai feszültséget szült a támogatást elnyerő intézmény vezetésével.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki Ausztriában. 

Míg az ÖVP ideológiai cenzúrát emleget és az egyetemi alapértékekhez való visszatérést követeli, meglepő módon a baloldali értelmiség egyes tagjai is elhatárolódtak az intézkedéstől. 

Hasnain Kazim író például hangsúlyozta: méltatlan egy szabad társadalomhoz, hogy valakitől tudományos teljesítménye elismerését vonják meg legitim – még ha vitatható is – politikai véleménye miatt. A kritikusok szerint az eset precedenst teremthet arra, hogy a tudományos érdemeket politikai megfelelési kényszer mögé utasítsák.

Nyitókép: Michael Nguyen / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SyncBaer
2026. május 03. 10:41
Sógoréknál már beütött a libsi nézőpont: hiába ugrasz 280 cm-t magasugrásban, hiába szünteted meg a légszennyezést, hiába futod 8 mp alatt a 100 métert, hiába tudod gyógyítani a tüdőrákot, ha patrióta vagy, jobboldali nézeteidet szóvá mered tenni, ezek nem eredmények, hanem általuk üldözendő, gyűlölendő valakivé avanzsálsz. Szép új világ!
74bro
•••
2026. május 03. 10:34 Szerkesztve
Megfélemlítés. Nem elsősorban neki szól, hanem a fiatal tehetségeknek: ha kinyitjátok a szátokat, és leszóljátok az áltudományokat, kicsinálunk benneteket. Maffiamódszer, kommunistatempó. Itthon is ez lesz.
rugbista
2026. május 03. 10:27
Egy nézet a genderről hogyan ütközhet a kutatás szabadságával? Talán meg akarja szüntetni?
Almassy
2026. május 03. 10:00
Ez lenne az egyetemi autonómia EU-definíciója. Európát megölte egy EU-nak nevezett rákos daganat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!