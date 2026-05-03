Botrány Ausztriában: a Bécsi Egyetem visszavonta a neves matematikusnak ítélt díjat

A konfliktus hátterében Taschner közéleti tevékenysége és politikai szerepvállalása is állhat, hiszen 2017 óta az Osztrák Néppárt (ÖVP) parlamenti képviselője.

A matematikus korábban élesen bírálta a gender-tanulmányok túlzott egyetemi jelenlétét, a klímaváltozást pedig „nem-problémának” nevezte, sürgetve a döntéshozókat, hogy a „valódi” gondokkal foglalkozzanak.

Megfigyelők szerint az utolsó csepp az lehetett, amikor Taschner „ablakon kidobott pénznek” minősített egy 400 ezer eurós állami támogatást, amelyet egy alvással kapcsolatos művészeti projekt kapott – ez a kijelentése ugyanis komoly politikai feszültséget szült a támogatást elnyerő intézmény vezetésével.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki Ausztriában.