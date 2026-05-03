Botrány Ausztriában: a Bécsi Egyetem visszavonta a neves matematikusnak ítélt díjat

A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
Az intézmény indoklása szerint a matematikus nézetei összeegyeztethetetlenek az akadémiai szabadság elveivel és a tudományos bizonyítékokkal, míg a kritikusok szerint az eset az ideológiai alapú véleményvezéreltség aggasztó példája.
A Bécsi Egyetem váratlanul lemondta az ország egyik legelismertebb tudósa, Rudolf Taschner Aranydiploma-átadó ünnepségét.
A kitüntetést eredetileg a doktori fokozat megszerzésének 50. évfordulója alkalmából ítélték oda a matematikusnak kiemelkedő szakmai életművéért.
Stefan Krammer, az egyetemi szenátus elnöke azonban közölte: aggályok merültek fel
Taschner korábbi kijelentéseivel kapcsolatban, amelyek a klímaváltozást, a gender-elméletet és a posztkoloniális tanulmányokat érintették.
Az egyetem vezetése szerint a tudós nézetei ütköznek az akadémiai autonómia és a tudományos bizonyítékokon alapuló kutatás elveivel.
A konfliktus hátterében Taschner közéleti tevékenysége és politikai szerepvállalása is állhat, hiszen 2017 óta az Osztrák Néppárt (ÖVP) parlamenti képviselője.
A matematikus korábban élesen bírálta a gender-tanulmányok túlzott egyetemi jelenlétét, a klímaváltozást pedig „nem-problémának” nevezte, sürgetve a döntéshozókat, hogy a „valódi” gondokkal foglalkozzanak.
Megfigyelők szerint az utolsó csepp az lehetett, amikor Taschner „ablakon kidobott pénznek” minősített egy 400 ezer eurós állami támogatást, amelyet egy alvással kapcsolatos művészeti projekt kapott – ez a kijelentése ugyanis komoly politikai feszültséget szült a támogatást elnyerő intézmény vezetésével.
A döntés hatalmas felháborodást váltott ki Ausztriában.
Míg az ÖVP ideológiai cenzúrát emleget és az egyetemi alapértékekhez való visszatérést követeli, meglepő módon a baloldali értelmiség egyes tagjai is elhatárolódtak az intézkedéstől.
Hasnain Kazim író például hangsúlyozta: méltatlan egy szabad társadalomhoz, hogy valakitől tudományos teljesítménye elismerését vonják meg legitim – még ha vitatható is – politikai véleménye miatt. A kritikusok szerint az eset precedenst teremthet arra, hogy a tudományos érdemeket politikai megfelelési kényszer mögé utasítsák.
Nyitókép: Michael Nguyen / AFP