Rangos nemzetközi elismerésben részesül egy magyar tudós: Erasmus-éremmel tüntetik ki Lovász Lászlót

akinek munkássága az elmúlt hatvan évben meghatározó volt a diszkrét matematika és a számítógéptudomány területén egyaránt. A diszkrét matematika talán legnagyobb hatású elméletalkotója – írták. A számítógéptudomány, a diszkrét és a folytonos matematika kölcsönhatásának egyik úttörője, mestere a látszólag távoli területek közötti váratlan kapcsolatok felfedezésének, elegáns és erőteljes ötletei számos területen új részterületeket hoztak létre – fogalmaztak.

Lovász László 1948-ban született Budapesten. Széchenyi-nagydíjas, Abel- és Wolf-díjas matematikus, akadémikus, a Corvin-lánc és a Magyar Szent István Rend kitüntetettje, 2014 és 2020 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A diszkrét matematikán belül elsősorban kombinatorikával, ezen belül a gráfelmélettel és a számítógéptudománnyal foglalkozik. Több mint háromszáz tudományos publikáció és tíznél több könyv szerzője, társszerzője.

