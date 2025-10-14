Rangos nemzetközi elismerésben részesül egy magyar tudós: Erasmus-éremmel tüntetik ki Lovász Lászlót

A jövő zsenijei már most számítanak
Lovász László, a világhírű magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke veheti át az Academia Europaea egyik legmagasabb tudományos kitüntetését, az Erasmus-érmet.
Tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért Erasmus-éremmel tünteti ki Lovász Lászlót, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorát, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét az Academia Europaea (Európai Tudományos Akadémia).
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelték, hogy az Erasmus-érem az egyik, ha nem a legmagasabb elismerés, amelyet az Academia Europaea egy tudósnak adhat a tudományos teljesítményért.
Az érmet az európai szervezet éves konferenciáján, október közepén adják át Barcelonában, ahol a kitüntetett előadást is tart.
Az Academia Europaea honlapján olvasható méltatás szerint Lovász László korunk kiemelkedő matematikusainak egyike,
akinek munkássága az elmúlt hatvan évben meghatározó volt a diszkrét matematika és a számítógéptudomány területén egyaránt. A diszkrét matematika talán legnagyobb hatású elméletalkotója – írták. A számítógéptudomány, a diszkrét és a folytonos matematika kölcsönhatásának egyik úttörője, mestere a látszólag távoli területek közötti váratlan kapcsolatok felfedezésének, elegáns és erőteljes ötletei számos területen új részterületeket hoztak létre – fogalmaztak.
Lovász László 1948-ban született Budapesten. Széchenyi-nagydíjas, Abel- és Wolf-díjas matematikus, akadémikus, a Corvin-lánc és a Magyar Szent István Rend kitüntetettje, 2014 és 2020 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A diszkrét matematikán belül elsősorban kombinatorikával, ezen belül a gráfelmélettel és a számítógéptudománnyal foglalkozik. Több mint háromszáz tudományos publikáció és tíznél több könyv szerzője, társszerzője.
(MTI)
Nyitókép: MTA.hu
