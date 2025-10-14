Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Academia Europaea matematikus Lovász László Magyar Tudományos Akadémia

Rangos nemzetközi elismerésben részesül egy magyar tudós: Erasmus-éremmel tüntetik ki Lovász Lászlót

2025. október 14. 09:43

Lovász László, a világhírű magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke veheti át az Academia Europaea egyik legmagasabb tudományos kitüntetését, az Erasmus-érmet.

2025. október 14. 09:43
null

Tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért Erasmus-éremmel tünteti ki Lovász Lászlót, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorát, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét az Academia Europaea (Európai Tudományos Akadémia).

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelték, hogy az Erasmus-érem az egyik, ha nem a legmagasabb elismerés, amelyet az Academia Europaea egy tudósnak adhat a tudományos teljesítményért.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Végső soron ez a legfontosabb

Ahogy azt Veczán Zoltán a Mandineren megírta, most kellene a jobboldaliaknak eleganciát tanúsítaniuk, és függetlenül a politikától együtt örülni annak, hogy van egy új magyar Nobel-díjasunk.

Az érmet az európai szervezet éves konferenciáján, október közepén adják át Barcelonában, ahol a kitüntetett előadást is tart.

Az Academia Europaea honlapján olvasható méltatás szerint Lovász László korunk kiemelkedő matematikusainak egyike, 

akinek munkássága az elmúlt hatvan évben meghatározó volt a diszkrét matematika és a számítógéptudomány területén egyaránt. A diszkrét matematika talán legnagyobb hatású elméletalkotója – írták. A számítógéptudomány, a diszkrét és a folytonos matematika kölcsönhatásának egyik úttörője, mestere a látszólag távoli területek közötti váratlan kapcsolatok felfedezésének, elegáns és erőteljes ötletei számos területen új részterületeket hoztak létre – fogalmaztak.

Lovász László 1948-ban született Budapesten. Széchenyi-nagydíjas, Abel- és Wolf-díjas matematikus, akadémikus, a Corvin-lánc és a Magyar Szent István Rend kitüntetettje, 2014 és 2020 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A diszkrét matematikán belül elsősorban kombinatorikával, ezen belül a gráfelmélettel és a számítógéptudománnyal foglalkozik. Több mint háromszáz tudományos publikáció és tíznél több könyv szerzője, társszerzője.

(MTI)

Nyitókép: MTA.hu

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2025. október 14. 11:50
Vicces. Erasmus-érem.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. október 14. 11:23
Gratulálok!
Válasz erre
0
0
fenris
2025. október 14. 10:33
Van az a teljesítmény, amit nem lehet eltagadni, elismerésem.
Válasz erre
0
0
Silcon
•••
2025. október 14. 10:16 Szerkesztve
Eddig úgy tudtam, hogy minket kitiltottak az Erasmusból :) A kizárás kutatókat is érint, nem csak diákokat, így az EU kiérdemelte tőlem a felemelt középső ujj díjat. Egyébként meg gratula.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!