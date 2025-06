Pár évtizede elkezdett terjedni az az őrület, hogy az a nagyon erős közvetlen tapasztalat, miszerint az emberi fajt két nem, a nő és a férfi alkotja, nem igaz. Ezzel párhuzamosan számtalan egyéb olyan divat is támadt, ami minden biológiai és kulturális képet, kontextust, fogalmat, sőt tényt, ami a nemekhez kapcsolódik, minden lehetséges módon dekonstruált.

Ebből nemsokára társadalomtudományi divat lett, majd őszinte döbbenetünkre ezek a gondolatok, amelyek mögött sem kulturális, sem társadalmi, sem tudományos konszenzus sem volt soha fellelhető, elérték a természettudományokat is, és elvezettek a „férfiak is szülhetnek” jellegű állításokig.

Ez magyar orvosi egyetemeken is előforduló álláspont egyes oktatóknál, úgyhogy a kedves olvasó ne próbáljon meg optimista maradni. A hivatkozott ideológia ellen többek között azért nehéz érvelni, mert semmiféle belső koherenciát és konzisztenciát nem tartalmaz, hívei nem is igényelnek ilyesmit, illetve bármit le lehet tagadni belőle aktuálisan, ha hazudni kell valamit a közbeszédben.

Ezt a most már drámaivá váló zavart a tudományos gondolkodásban nehéz röviden leírni, a tudományterületek fogalmainak és fogalomhasználatának önkényes összekeverése, illetve az egyébként sajnos a nyugati kultúrában is megszokott hullámszerűen jelentkező, rendszerszintű ideológiai indoktrináció együtt hat, miközben sikerült az alapvető fogalmak jelentését úgy átalakítaniuk, hogy azok használatával minden korábban leírt tény értelmetlenné válik. Új ideológiai jelentést adnak fogalmaknak, majd e fogalmakból valamiféle világleírást kreálnak és végül törvénnyé teszik, hogy mindenki mindig az ő általuk kierőszakolt értelemben legyen kénytelen a világ alapfogalmait használni. Erre kísérlet az itt tárgyalt akció is.

A nő és a férfi fogalmát tehát úgy módosították, hogy azok nem a megfigyelhető egyértelmű biológiai képességekhez kapcsolódnak, hanem pszichés tartalmakhoz, illetve olyan konstruált társadalmi képletekhez, mint például az elnyomás, patriarchátus, szabadság és persze az emberi jogok végtelenül kiterjeszthető csodafegyvere.”