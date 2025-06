Itt a tervezet: Falus szervezkedik az MTA-ban, hogy nekimenjen az Alaptörvény férfiról és nőről szóló módosításának

Ezzel szemben a Mandiner által korábban megkeresett szakemberek mást állítottak.

Abból még, hogy ezek az állapotok léteznek, nem következik, hogy normatívak, vagy hogy külön nemet alkotnak.

(Ha külön nemet alkotnak, akkor hányat? Minden interszex egy interszex nemhez tartozik, vagy minden állapot egy külön nem?)

Még 2020-ban kerestük meg az ügyben Dr. Laura Hayes klinikai szakpszichológust, az amerikai National Task Force for Therapy Equality és az International Federation for Therapeutic and Counseling Choice egyik akkori vezetőjét. A negyven évnyi tapasztalattal rendelkező szakértő kérdésünkre azt válaszolta:

Az interszex emberek nem alkotnak harmadik nemet. Nincs ugyanis harmadik fajta reprodukciós rendszer, ami alkalmas volna az élet továbbadására. Csak kétféle reprodukciós rendszer van, s ezért csak kétféle nemről beszélhetünk.

Paul Hruz gyermekkori endokrinológiára szakosodott orvos, biokémikus és filozófus, aki Washington University Szexuális zavarok multidiszciplináris nyomon követése programjának tagja St. Louis-ban, kérdésünkre arra hívta fel a figyelmet, hogy

a Klinefelter- és Turner-szindrómás emberek egyértelműen nők vagy férfiak, annak ellenére, hogy rendellenes a kromoszóma-kompozíciójuk.

Lawrence Mayer epidemiológus és biostatisztikus valamint Paul McHugh, aki jelenleg a Johns Hopkins University School of Medicine pszichiátere, aki rengeteget foglalkozott transzneműekkel, 2016-ban közöltek egy hatalmas szakirodalmi áttekintést a New Atlantis folyóiratban.

Ebben azt a következtetést vonták le:

„A biológiában egy szerv akkor női vagy férfi, ha struktúrája szerint szerepet játszik a reprodukcióban. Ez a definíció nem kíván meg semmilyen önkényes mérendő vagy számszerűsíthető fizikai jellemzőt, viselkedést; pusztán a reprodukciós rendszer és folyamat megértése szükséges hozzá.” A férfiasság és nőiesség egyetlen, jól meghatározható eredete – vonják le a kutatók a következtetést – a nemek reproduktív szerepében lelhető fel, így „a nemi szerepek konceptuális alapja stabil és bináris, egyben lehetővé teszi, hogy a férfiakat a nőktől reproduktív szerveik, rendszerük alapján különböztessük meg, még akkor is, ha esetleg az egyének viselkedése nemileg nem tipikus.”

Ezek alapján az interszex állapotok egy jó része tehát megállapíthatóan férfi vagy nő, egyébként pedig nem további nemekről van szó, hanem rendellenességekről.