„Értem én, hogy Krasznahorkai finoman szólva nem a kormány szellemi holdudvarába tartozik, de – ahogy azt pl. Veczán Zoltán a Mandineren megírta -, most kellene a jobboldaliaknak eleganciát tanúsítaniuk, és függetlenül a politikától együtt örülni annak, hogy van egy új magyar Nobel-díjasunk. Mert végső soron ez a legfontosabb.

Ahogy közösen örülünk a nemzeti válogatottunk sikereinek, örülünk, ha egy tudósunk, vállalkozónk vagy művészünk világhírű lesz, és örülünk, ha egy hazánkba látogató külföldi youtuber arról forgat milliós nézettségű videót, hogy mennyire tetszett neki Magyarország. Mert ez a közös öröm az, ami még képes valami kohéziót teremteni, összeabroncsolni az ezernyi törésvonal mentén széthasadt társadalmunkat.”

Nyitókép: Libri