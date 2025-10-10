Öt ok, amiért nem kellene beleállni Krasznahorkaiba

Igen, gratulált Krasznahorkai Lászlónak Orbán Viktor (meg Magyar Péter, meg mindenki, akinek egy csepp esze volt, továbbá ismert és kevésbé ismert írók, meg mindenféle hasonló népek idézték fel gyorsan, hogyan találkoztak vele, látták, vagy vélték látni valamikor a Nagy Embert, de hát a Nagy Emberek sorsa már csak ilyen).

És igen, kevés jó modorról tett tanúbizonyságot, ahogyan erre Krasznahorkai László reagált (már amennyiben ő reagált*).

Ennek ellenére sem tartom jó ötletnek frontális támadást indítani ellene – akkor se, ha az, amit a magyarság kapcsán egyébként korábban megfogalmazott, tényleg igen felháborító –, és erre hirtelen öt jó okot is fel tudok sorolni. Íme.

Egy: van egy új magyar Nobel-díjasunk. Ez a legfontosabb.

Kettő: nem lenne elegáns. A konzervatív jobboldal egyik régi nagy erénye volt az érdemek, a teljesítmény elismerésére való képesség. Bízzunk benne, hogy meg tudjuk őrizni ezt az erényt akkor is, ha velünk világnézetileg nem egy platformon álló személyt ismernek el. S hát az írói díjakat nem világnézetre osztogatják (fenét nem, illetve nem csak: mert azért nagyon-nagyon jól kell tudni írni ahhoz, hogy éppen az aktuálisan utált ország rezsimje ellenében valakit megemeljenek aggódó-Nyugaton) –, hanem arra, hogy ki tud jól és nemzetközileg is befogadható módon alkotni, és ezt, tetszik-nem tetszik, Krasznahorkai tudta hozni mostanság tőlünk – ha más nem, ez a teljesítmény mindenképpen megsüvegelendő.