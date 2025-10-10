Öt ok, amiért nem kellene beleállni Krasznahorkaiba

Négy (és kicsit a kettő): Krasznahorkai magáról se vakarhatja le, (megint csak:) tetszik-nem tetszik, ez van, és, mivel tudomásom szerint nem mondott le az állampolgárságáról, és nem felejtett el magyarul a díj megítéléséig, ez így is marad, most már örökre. S igen: van bennünk valami közös a Nobel-díjas magyar íróval, és a nemzeti gondolat lényege, hogy ez több, mint ami elválaszt minket, legyen az társadalmi, világnézeti, vagyoni vagy akármilyen különbség. Akkor is, ha a művész úr, aki immár (a korábbinál méginkább) világhírű magyar termék, időnként úgy tűnik, sugárban hányna ettől a közegtől meg közösségtől; noch dazu annyit, hogy más meg a tokajitól émelyegne, oszt’ mégis büszke rá, hogy magyarként ismerik-elismerik külföldön – még akkor is, ha szerinte az olaszrizling sokkal jobb, és annak járna a glória.
Öt (és kicsit az egy meg a négy): éppen ezen az alapon az is elmehet a fenébe, aki szerint bármelyikünknek, beleértve a fenti közeg által mélyen lenézett Kovács János taktamotorosi járműegészségügyi dolgozót, nem áll jogában ünnepelni. Dehogynem. Sőt, az ő joga eldönteni azt is, hogy kinyitja-e a spalettát, de igenis, jár neki a közös dicsőség rá eső fénysugárkája.
Akkor is, ha sosem hallott Krasznahorkairól, akkor is, ha utálja az egész irodalmi közeget, s akkor is, ha életében összesen írt annyit, mint amilyen hosszú egy Krasznahorkai-mondat.
Sőt: még akkor is, ha ennél is „bűnösebb”, és neadjúristen a jelenlegi kormánypártokra szavazott.
