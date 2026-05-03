Ezeket a kirívóan magas összegeket pedig Hankó Balázs hagyta jóvá, nem más. Miközben mi (illetve a többi szakmai kollégium) igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint sáfárkodni az egyre szerényebb összegekkel, ennek az összegnek a sokszorosa került elő hirtelen a ládafiából és ömlött rá azokra, akiknek mi nyilvánvalóan nem szavaztunk volna meg ötezer forintot sem. Amivel az lett elérve, hogy az NKA szakmai kollégiumainak eddigi munkája is le lett öntve egy stráfkocsi szarral.

Mert hiába sakkozgattak itt emberek olykor ötszázezer forintokkal reggeltől estig, hogy ez vagy az a folyóirat ne húzza le végleg a rolót, hogy ez vagy az a könyvkiadó tovább működhessen, hogy ez vagy az az írószervezet megtarthassa a nyári táborát, szóval hiába volt mindez, ha eközben egy titkos bugyorban lapult még néhány raklapnyi pénz, ami csak arra várt, hogy olyanoknak legyen kiosztva, akik egyrészt nem szorulnak rá, másrészt pedig nem érdemlik meg. És ha ez így van (márpedig így van), akkor az van, hogy mi hülyének lettünk nézve.

Velünk elbáboztatták ezt az egészet, és mi igyekeztünk felnőni a feladathoz, de a munkánkat valójában nem vették komolyan „magasabb fórumokon”, mert ott azt gondolták, hogy ezek a nyomorultak csak szöszözzenek itt nyugodtan, közben pedig majd mi kifizetjük a nagy lóvékat stikában mindazoknak, akiknek a párthűségen kívül más igazán nem köthető a nevéhez. Mert ha komolyan vették volna, amit mondanak, akkor ezeket a pénzeket a kollégiumok szakmai alapon osztották volna szét, nem pedig a kegyenceknek ment volna fű alatt.

Rendszerek elmúlásának mindig vannak bizonyos mintázatai. Az addigi főszereplők eltűnnek, háttérbe húzódnak, visszavonulnak, vagy börtönbe kerülnek, kinek mi jut vagy jár. Esetleg vidéki birtokaikon megírják az emlékirataikat. De azok, akik egy elmúló rendszer alsó régióiban dolgoztak addig, tőlük telhetően tisztességesen, nem mennek sehová. Hová is mehetnének. Legfeljebb az utcára. Oldják meg, elvégre felnőtt emberek. Ők ott maradnak, ahol voltak, és most azt látják például, hogy hülyére voltak véve, hogy hiába dolgoztak legjobb tudásuk szerint, nekik csak annyi jutott, hogy zsebpénzeket osztogassanak ki olyanoknak, akik valóban komolyan gondolják azt, hogy magyar kultúra, és közben valakik fölöttük jókat röhögtek rajtuk, miközben egész nap a magyar kultúráról papoltak. Így volt ez, nem másként.

A magam részéről annyit mondhatok, hogy nagyon sajnálom. Sajnálom, hogy így lett vége, miközben lehetett volna másként is. Minden adott lett volna ahhoz, hogy másként is lehessen. De nem lett másként. A francba az egésszel.”