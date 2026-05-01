Wáberer György kiterítette lapjait: hatalmas összeggel támogatta a Tisza Párt kampányát

Ennyit a nagy partizánokról: Bige László keményen odaszólt Wáberer Györgynek és Balogh Leventének
Komoly kritikát fogalmazott meg az utolsó pillanatban a Tisza Párthoz átálló milliárdosokkal kapcsolatban a Nitrogénművek tulajdonosa.
Magyarország egyik leggazdagabb embere mindezért cserébe „egy élhető országot kér”, és úgy gondolja, hogy április 12-én „rendszerváltás” történt idehaza.
Az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt Wáberer György, aki az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta a Fideszt és annak politikáját. Az ország egyik leggazdagabb embere a műsorban is hangsúlyozta:
sosem volt a Fidesz tagja, politikai szerepvállalása is gyakorlati, gazdasági megfontolásokból történt.
A beszélgetés során felidézte, hogy egyetlen kormányzati megbízást vállalt csak el, amikor a magyar fuvarozók versenyképességének javításán dolgozott. „Nekem egy dolgom volt: ahol tudok, segítsek” – jelentette ki a milliárdos Rónai Egon azon kérdésére válaszolva, hogy több állami és kormányközeli pozíciót is betöltött. Ennél a pontnál leszögezte, hogy
ezek mögött szakmai szempontok álltak, nem politikai lojalitás.
Wáberer azt is elmondta, hogy sose kapott állami támogatást, továbbá azt az állítást is cáfolta, hogy NER-hez köthető üzleti körök helyeztek rá nyomást, hogy adja el a cégét. Állítása szerint 2016-ban azért szállt ki a Waberer's Internationalből, mert tulajdonostársával másképp látták a cég jövőjét.
De azt a sokakat foglalkoztató kérdést is megválaszolta, hogy miért a kampány hajrájában vállalta fel politikai szemléleteit. Hangsúlyozta, hogy a bizonytalan szavazók miatt időzítette ekkorra a Tisza Párt melletti kiállását, majd megismételte egy korábbi kijelentését is, miszerint a választás tétje az volt, hogy „Magyarország az Európai Unióhoz vagy Oroszországhoz akar-e tartozni”.
Wáberer György azt is elárulta Rónai Egonnak, hogy személyesen is találkozott Magyar Péterrel, és
a Tisza Pártot pedig 100 millió forinttal támogatta.
Azt is elmondta, hogy mit vár cserébe: az pedig „egy élhető Magyarország”. Továbbá megjegyezte, hogy szerinte április 12-én „rendszerváltás történt” idehaza.
Nyitókép: Kovács Tamás/MTI
