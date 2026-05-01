Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyenes beszéd tisza párt kocsis máté rónai egon fidesz atv támogatás magyarország műsor Wáberer György

Wáberer György kiterítette lapjait: hatalmas összeggel támogatta a Tisza Párt kampányát

2026. május 01. 08:47

Magyarország egyik leggazdagabb embere mindezért cserébe „egy élhető országot kér”, és úgy gondolja, hogy április 12-én „rendszerváltás” történt idehaza.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt Wáberer György, aki az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta a Fideszt és annak politikáját. Az ország egyik leggazdagabb embere a műsorban is hangsúlyozta: 

sosem volt a Fidesz tagja, politikai szerepvállalása is gyakorlati, gazdasági megfontolásokból történt. 

A beszélgetés során felidézte, hogy egyetlen kormányzati megbízást vállalt csak el, amikor a magyar fuvarozók versenyképességének javításán dolgozott. „Nekem egy dolgom volt: ahol tudok, segítsek” – jelentette ki a milliárdos Rónai Egon azon kérdésére válaszolva, hogy több állami és kormányközeli pozíciót is betöltött. Ennél a pontnál leszögezte, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

ezek mögött szakmai szempontok álltak, nem politikai lojalitás.

Wáberer azt is elmondta, hogy sose kapott állami támogatást, továbbá azt az állítást is cáfolta, hogy NER-hez köthető üzleti körök helyeztek rá nyomást, hogy adja el a cégét. Állítása szerint 2016-ban azért szállt ki a Waberer's Internationalből, mert tulajdonostársával másképp látták a cég jövőjét.

Tudatosan időzített a kampányhajrára

De azt a sokakat foglalkoztató kérdést is megválaszolta, hogy miért a kampány hajrájában vállalta fel politikai szemléleteit. Hangsúlyozta, hogy a bizonytalan szavazók miatt időzítette ekkorra a Tisza Párt melletti kiállását, majd megismételte egy korábbi kijelentését is, miszerint a választás tétje az volt, hogy „Magyarország az Európai Unióhoz vagy Oroszországhoz akar-e tartozni”.

Wáberer György azt is elárulta Rónai Egonnak, hogy személyesen is találkozott Magyar Péterrel, és

a Tisza Pártot pedig 100 millió forinttal támogatta. 

Azt is elmondta, hogy mit vár cserébe: az pedig „egy élhető Magyarország”. Továbbá megjegyezte, hogy szerinte április 12-én „rendszerváltás történt” idehaza.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

Nyitókép: Kovács Tamás/MTI

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lacika-985
2026. május 01. 11:30
Ez a himringyó zsizsi lábon lőtte saját magát - vele együtt a Szentkirályi poshadtvizes is - a bánat tudja a nevét . Kit érdekel? Évek óta nem szállitok a Wáberer érdekeltségeihez tartozó szállitmányozokkal . Most már vizet sem fogok venni ettől a pojácától. Inkább hozatok Erdélyből az igazi Szentkirályiból - ami szénszavasan jön elő a földből és erősen hajlok rá hogy állitsak egy vetélytársat a poshadt viznek.
Válasz erre
0
0
Kétes
2026. május 01. 11:30
Kommunista nem vész el, csak átalakul! Nem véletlenül mondja Toroczkai, hogy az 1990 előtti komcsi időszakot sem lenne baj megvizsgálni. Az ilyen Hábetler, Wabetler félék se üljenek nyugodtan a babérjaikon!
Válasz erre
1
0
Karvaly
2026. május 01. 11:22
Azt hiszem, Bajnai tette közzé a támogatói listáját összegekkel együtt 2014-ban. A két első: OTP, MOL. Csak a nagyon naivak hiszik azt, hogy a nagy cégek egyrészt nem akarják bebiztosítani magukat, bármilyen kormány is jöjjön, másrészt ha adtak, akkor a kormánytól nem kérnek cserébe olyan törvényeket, amelyek nekik kedveznek. Úgyhogy amit Waberer csinál, hogy itt dehogy is a pénzről van szó, hanem segítségről és elvekről, na ez a legátlátszóbb képmutatás.
Válasz erre
2
0
kovsa2
2026. május 01. 11:01
Nos, ott hibázott a Fidesz, szerintem, hogy az állami pénzért nem kért és kapott állami résztulajdont. Befektetésként kellett volna kezelni a juttatásokat. "Oda adom a beruházás 10%-át, ennek cserébe 10%-os résztulajdont kap az állam, és közvetlen betekintési jogot a könyvelésbe!" Ezt kellett volna mondani minden támogatott magyarországi befektetőnek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!