Breaking: több kormányzati tisztviselő is lemondott még az új kabinet megalakulása előtt

Lemondás miatt három helyettes államtitkár is távozik posztjáról a közeljövőben – írta meg csütörtökön a Magyar Közlöny.

Pósánné Rácz Annamária, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárának megbízása április 16-i hatállyal szűnik meg. Besek Botond, a Nemzetgazdasági Minisztériumban az adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára és Csákiné Gyuris Krisztina, a fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkár május 6-i hatállyal távozik tisztségéből.