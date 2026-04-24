Breaking: több kormányzati tisztviselő is lemondott még az új kabinet megalakulása előtt

A Magyar Közlöny három helyettes államtitkár távozásáról számolt be.
Lemondás miatt három helyettes államtitkár is távozik posztjáról a közeljövőben – írta meg csütörtökön a Magyar Közlöny.
Pósánné Rácz Annamária, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárának megbízása április 16-i hatállyal szűnik meg. Besek Botond, a Nemzetgazdasági Minisztériumban az adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára és Csákiné Gyuris Krisztina, a fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkár május 6-i hatállyal távozik tisztségéből.
A jogszabály értelmében lemondás esetén azonnal megszűnik a helyettes államtitkárok megbízatása. A jelenlegi lemondások hátterében az állhat, hogy sok minisztériumi vezető már egyáltalán nem kíván részt venni az új kormányzati ciklus munkájában.
