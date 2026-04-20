04. 20.
hétfő
tisza párt forsthoffer ágnes miniszter

Magyar Péter bejelentette: rekordmennyiségű minisztérium lesz a Tisza-kormányban

2026. április 20. 11:16

A képviselőcsoport hétfőn megtartja első ülését.

Magyar Péter hétfőn délelőtt kitett videójából egyelőre annyi derült ki a kormányzati struktúrára vonatkozóan, hogy tizenhat minisztériummal számolnak, és hogy a Tisza-kormányban lesz

  • külügyminiszter,
  • pénzügyminiszter,
  • gazdasági és energetikai miniszter,
  • egészségügyi miniszter,
  • honvédelmi miniszter,
  • az élő környezetért felelős miniszter,
  • valamint az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

Ezzel minden bizonnyal rekord született, a rendszerváltás óta ugyanis az eddigi legtöbb minisztériummal működő vezetés az Antall-kormány volt.

Mint írtuk, Magyar Péter korábban közölte, hogy a Tisza Párt alelnökét, egyéniben győztes leendő képviselőjét, Forsthoffer Ágnest jelölik házelnöknek.
 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 20. 12:05
Végre nem egy nyugdíjas rendőr fogja leszarni az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenkit.
rizotto
2026. április 20. 12:03
Ugye emlékszünk a klasszikus mondásra a városháza-gate kapcsán? "Amint híre megy egy ilyen dolognak, (...) egy ilyen koalícióban meg vannak a cápák, majd maradva a hasonlatnál azzal folytatta: rengeteg ilyen cápa úszkál a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek vannak részterületei. Ez a realitás, ez így működik." Képzeljük el Petru Madjarnak milyen sok cápát kell etetni! Újra lesznek pl. filozófus szerződések az Innovációs és Technológiai Intézet megfelelőjétől, mint anno a másik Magyar nevű irányítása alatt. Mint tudjuk: Nincs ingyen ebéd. A bűntársak benyújtják a számlát a gigantikus pénzbeli, média és szakértői kampánytámogatásért.
westend
2026. április 20. 12:02
Kellerlacus remélem kap valami pozíciót, szükség van a szakértelmére :)
lemez
2026. április 20. 12:01
Milliárdosok pártja.Mèg èhesek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!