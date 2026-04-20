Magyar Péter bejelentette: rekordmennyiségű minisztérium lesz a Tisza-kormányban

Magyar Péter hétfőn délelőtt kitett videójából egyelőre annyi derült ki a kormányzati struktúrára vonatkozóan, hogy tizenhat minisztériummal számolnak, és hogy a Tisza-kormányban lesz

külügyminiszter,

pénzügyminiszter,

gazdasági és energetikai miniszter,

egészségügyi miniszter,

honvédelmi miniszter,

az élő környezetért felelős miniszter,

valamint az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

Ezzel minden bizonnyal rekord született, a rendszerváltás óta ugyanis az eddigi legtöbb minisztériummal működő vezetés az Antall-kormány volt.