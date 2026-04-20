És – milyen meglepő – azóta is. A Forsthoffer család már a szocialista időkben is úttörő volt: például az elsők között végezhettek konyhai hulladékgyűjtést országos szinten. Persze, tudjuk… ezek mindig teljesen organikusan alakulnak. Semmi ideológiai hátszél, csak a klasszikus »jókor, jó helyen, jó emberekkel« kombináció. Ugyan már.

Azóta meg jöttek szépen az EU-s pénzek, közbeszerzések, százmilliós nagyságrendekben. A Forsthoffer család többcégben ott van. Ebből az egyik a Talajerőgazdálkodási Kft. ami körülbelül 100 milliós injekció állami támogatást kapott. Most akkor Ágnes nem NER-es?

Villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások...

De nyilván ez most nem számít. Mert valahogy mindig csak a »Fideszes oldal« vagyona problémás. A saját körben ez már »sikeres vállalkozói háttér«. Ergo: Ágnes pont annyira »rendszertermék«, mint azok, akiket eddig habzó szájjal köpködtetek. Csak most hirtelen más a logó a csomagoláson.