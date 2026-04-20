Most akkor Forsthoffer Ágnes nem NER-es? Villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások...
2026. április 20. 10:12
„Gratulálok Forsthoffer Ágnesnek – és külön taps a megvezetett tiszásoknak.
Tényleg lenyűgöző ez a morális éleslátás: sikerült megtalálni a »NER rohadt almáit«, gyűlölet kampányt húzni rájuk, majd ugyanazzal a lendülettel, széles mellkassal betolni egy országgyűlési elnök-jelöltet, aki marketing- és turisztikai háttérrel érkezik, milliárdos családból, amely már a rendszerváltás utáni privatizáció idején is kiváló érzékkel »pozicionálta magát«.
És – milyen meglepő – azóta is. A Forsthoffer család már a szocialista időkben is úttörő volt: például az elsők között végezhettek konyhai hulladékgyűjtést országos szinten. Persze, tudjuk… ezek mindig teljesen organikusan alakulnak. Semmi ideológiai hátszél, csak a klasszikus »jókor, jó helyen, jó emberekkel« kombináció. Ugyan már.
Azóta meg jöttek szépen az EU-s pénzek, közbeszerzések, százmilliós nagyságrendekben. A Forsthoffer család többcégben ott van. Ebből az egyik a Talajerőgazdálkodási Kft. ami körülbelül 100 milliós injekció állami támogatást kapott. Most akkor Ágnes nem NER-es? Villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások...
De nyilván ez most nem számít. Mert valahogy mindig csak a »Fideszes oldal« vagyona problémás. A saját körben ez már »sikeres vállalkozói háttér«. Ergo: Ágnes pont annyira »rendszertermék«, mint azok, akiket eddig habzó szájjal köpködtetek. Csak most hirtelen más a logó a csomagoláson.
És akkor beszéljünk a szakmai háttérről: Az országgyűlési képviselő – akinek a pozíciójához most ilyen magabiztosan asszisztáltok – törvényeket alkot, módosít, szavaz, ellenőriz. Komplex jogi, államszervezeti, alkotmányos kérdésekben dolgozik. De hát mi is kell ehhez? Nyilván egy masszív turisztikai és marketinges háttér. Mi más.
Ezzel szemben Kövér László jogi diplomája és több évtizedes parlamenti tapasztalata csak egy elítélendő zárójeles apróság volt. Komolyan mondom, ritkán látni ilyen tankönyvi képmutatást. Nem az zavar benneteket, hogy valaki a rendszer része volt. Csak az, hogy nem a ti oldalatokon. Taps vihar Ágnes jelöléséhez, ami az egyik alapja lesz a tisza kártyavár szerű összeomlásának.
u.i. Innentől, ha téged egy HR-es elutasít a CV-d alapján, mert marketingesként jogi pozícióra jelentkeztél, csak referálj Ágnesre, mint példára és ha még sem vesznek fel, pereld be őket diszkrimináció miatt.”
Forsthoffer Ágnest jelölte az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt. A 45 éves, Balatonfüreden élő közgazdász közel húsz éve vezeti családi szállodavállalkozásukat. A leendő házelnök pénzügy-számvitel és marketing szakon végzett, és 2025 ősze óta a Tisza Párt alelnöke. Megválasztásával az európai parlamenti modell érvényesülhet Magyarországon is.