Tisza Párt Forsthoffer Ágnes Kövér László Magyarország Fidesz

Most akkor Forsthoffer Ágnes nem NER-es? Villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások...

2026. április 20. 10:12

Külön taps a megvezetett tiszásoknak.

2026. április 20. 10:12
null
Gulyás Virág
Facebook

„Gratulálok Forsthoffer Ágnesnek – és külön taps a megvezetett tiszásoknak.

Tényleg lenyűgöző ez a morális éleslátás: sikerült megtalálni a »NER rohadt almáit«, gyűlölet kampányt húzni rájuk, majd ugyanazzal a lendülettel, széles mellkassal betolni egy országgyűlési elnök-jelöltet, aki marketing- és turisztikai háttérrel érkezik, milliárdos családból, amely már a rendszerváltás utáni privatizáció idején is kiváló érzékkel »pozicionálta magát«.

És – milyen meglepő – azóta is. A Forsthoffer család már a szocialista időkben is úttörő volt: például az elsők között végezhettek konyhai hulladékgyűjtést országos szinten. Persze, tudjuk… ezek mindig teljesen organikusan alakulnak. Semmi ideológiai hátszél, csak a klasszikus »jókor, jó helyen, jó emberekkel« kombináció. Ugyan már.

Azóta meg jöttek szépen az EU-s pénzek, közbeszerzések, százmilliós nagyságrendekben. A Forsthoffer család többcégben ott van. Ebből az egyik a Talajerőgazdálkodási Kft. ami körülbelül 100 milliós injekció állami támogatást kapott. Most akkor Ágnes nem NER-es? 
Villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások...

De nyilván ez most nem számít. Mert valahogy mindig csak a »Fideszes oldal« vagyona problémás. A saját körben ez már »sikeres vállalkozói háttér«. Ergo: Ágnes pont annyira »rendszertermék«, mint azok, akiket eddig habzó szájjal köpködtetek. Csak most hirtelen más a logó a csomagoláson.

És akkor beszéljünk a szakmai háttérről: Az országgyűlési képviselő – akinek a pozíciójához most ilyen magabiztosan asszisztáltok – törvényeket alkot, módosít, szavaz, ellenőriz. Komplex jogi, államszervezeti, alkotmányos kérdésekben dolgozik. De hát mi is kell ehhez? Nyilván egy masszív turisztikai és marketinges háttér. Mi más.

Ezzel szemben Kövér László jogi diplomája és több évtizedes parlamenti tapasztalata csak egy elítélendő zárójeles apróság volt. Komolyan mondom, ritkán látni ilyen tankönyvi képmutatást. Nem az zavar benneteket, hogy valaki a rendszer része volt. Csak az, hogy nem a ti oldalatokon. Taps vihar Ágnes jelöléséhez, ami az egyik alapja lesz a tisza kártyavár szerű összeomlásának. 

u.i. Innentől, ha téged egy HR-es elutasít a CV-d alapján, mert marketingesként jogi pozícióra jelentkeztél, csak referálj Ágnesre, mint példára és ha még sem vesznek fel, pereld be őket diszkrimináció miatt.”

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
luisbathhelena
2026. április 20. 12:01 Szerkesztve
Aki kicsit is megnézte kik az új neofiták, hát ezek jórészt átállt NER káderek, milliomosok, vállalkozók. Az egyetlen ideológiájuk és istenük a pénz. Egyik sem a híd alatt aludt eddig se. Lsd Balogh Levente és társai, akiknek eddig semmi bajuk nem volt, a múlt héten megvilágosodtak. Csak nem tetszett nekik a pénzügyi üvegplafon, aminek áttörését most az Övcsatostól remélik. A mi tiszás képviselőnkről konkrétan alig tudni valamit. Járom az országot (Dunántúl) szembejöttek a tiszás plakátok: a tipikus tiszás képviselő 40-45 éves hosszú barna hajú nő. Ha van valami végzettsége, bónusz. Ezek simán megszavaznak bármit, a legtöbbről süt az osotoba üresség, egyéniség 0 (zéró). Ezek mellett Mr Selyemmajom okosnak hiszi magát. Ezek nem fognak a kijárni a körzetüknek egy új utcanévtáblát se. Érvényesül a régi elv: az elsőosztályú főnöknek elsőosztályú munkatársai vannak, a másodosztályúnak harmadosztályú.
Jonny Tyukodi
2026. április 20. 11:42
Nem ,dehogy!!!Ennek a koszos komunista ivadéknak minden pénze,vagyona tisztességesen lesz meg!!!Meg a jó kúrva anyát neki is!!!!
orokkuruc-2
2026. április 20. 11:27
MaPöti megcsinálja még kétszer szárazon és garantáltan nem lesz NER-es :)
komloisracok
2026. április 20. 11:21
Szép vagyont összelopott
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!