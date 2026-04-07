„Nekünk a magyar érdek a legfontosabb, nem hagyjuk, hogy a vérünket vegyék” – Hankó Balázs a Mandinernek

Szinergiát a helyi ügyek és országos programok között, új modelleket és sok-sok egyéni élethelyzetben való jelenlétet. Elindítottuk például a gödöllő–veresegyházi egészségügyi mintajárás programját, amelynek részeként a Semmelweis Egyetem átvette az önkormányzattól a szakrendelő működtetését. Ennek köszönhetően tudott megújulni az épület, húsz százalékkal nőtt a szakorvosi órák száma, csökkent a várakozási idő, új ultrahang- és új röntgengép érkezett, és lesznek még további fejlesztések is. Mindemellett új szemléletet indítottunk a helyi egészségügyben – Veres­egyházzal, a kistarcsai Flór Ferenc-­kórházzal, a térségi család- és gyermekorvosokkal –, hogy növeljük az egészségesen eltöltött évek számát. Már több mint ezer környékbeli lakos teljes egészségügyi szűrését végeztük el, hogy lássuk, milyen beavatkozásokra lehet majd szükségük a térség lakóinak. Ehhez kapcsolódóan indul el az egészséges étkezést célzó menzaprogram is. A térségben tehát nem betegségügy, hanem valós egészségügy van. Régóta húzódó adósság a Hungaroring körüli utak rendezése, ebben is léptünk. A kultúra területét nézve: 40 milliárd forintból megújul a művészetek kiemelt helye, a gödöllői kastély – ennek felét az OTP, felét az állam állja –, említhetném a Madách Imre-technikum felújítását és a helyi vállalkozókkal közösen induló új képzési programját is, és hosszú még a sor. Mindezek a projektek országos programok mintájaként is szolgálhatnak. A legfőbb kritika, amit kapok, hogy hol voltam eddig, ez nyilván csak kampány. Negyvenhét éve élek itt, előbb Kistarcsán, majd Gödöllőn, egy éve felelek a helyi közösségek ügyei­ért, fel is pörögtek az események.

Hosszú távon fenntartható az a modell, hogy a kormányzat belső forrásokból igyekszik orvosolni a nemzet demográfiai problémáit?

Mi arra esküdtünk fel, hogy Magyarországot magyar országnak őrizzük meg.

Európában ezzel szemben ott tartanak, hogy tavaly minden negyedik gyermek Európán kívüli édesanyától született, masszív társadalom- és kultúracsere zajlik az öreg kontinensen. Hazánk tartja magát, bár minket is bele akarnak kényszeríteni a társadalomcserébe. Mi a normalitás ligájában játszunk: