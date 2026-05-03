Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára, a leendő kormányfő kiakadt
Szép új világ.
A halálos fenyegetés a minimum, amit Karácsony Gergely megérdemel az ellenkoncert meghirdetése miatt.
„Összebalhézott a leendő miniszterelnök és a főpolgármester, hogy melyiküknek nagyobb…, pontosabban melyiküknek lesz jobb »rendszerváltó koncertje«.Május 9-re meghirdetett egy bulit Magyar Péter. Május 8-ra szervez egy másikat Karácsony Gergely. Ezen megsértődött Magyar Péter. Várjuk, mit lép Karácsony Gergely!
Szórakoztató lesz ez a következő néhány hónap és néhány év. Kár, hogy rámegy Magyarország.
Ui.: Érdemes lenne a sógorminiszternek törvénybe foglalnia, hogy mostantól csak Péter miniszterelnök szervezhet bulikat! Javaslom, hogy ez a házibulikra is vonatkozzon!
Ui.2: Nem adok többet, mint néhány perc, és jön a Tisza-falka, amelyik virtuálisan meglincseli Karácsony Gergelyt. A halálos fenyegetés a minimum, amit megérdemel az ellenkoncert meghirdetése miatt!!!!”
