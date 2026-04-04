A jövő agráriuma költözik Gödöllőre: Európában egyedülálló projekt indult

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az ünnepségen hangsúlyozta, a kormány számára a kultúra kiemelt terület, mert határokon átívelő módon egyesíti a nemzetet, ezért az elmúlt évtizedben 650 milliárd forintot fordított kultúrafejlesztésre, amelynek köszönhetően 1,5 millió négyzetméternyi kulturális tér újult már meg, és ugyanennyi megújulása van folyamatban.

A következő nyolc évben pedig további 800 milliárd forintnyi kulturális fejlesztést terveznek, amelynek legjelentősebb tétele a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Gödöllőre költözése – mondta a miniszter.

Hankó Balázs úgy fogalmazott:

a Városliget fejlesztéséhez mérhető beruházás zajlik a MATE-n, amely a világ agráregyetemei között már a 97. helyen áll.

A miniszter szerint az MMMK megújulása erősíti a teljes magyar agráriumot, amely egyszerre kultúra, hagyomány és életforma. Olyan Magyarországot kell építeni, ahol az agrárgazdálkodás nem a múlt része, hanem a jövő erőforrása – jelentette ki Hankó Balázs.