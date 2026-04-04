hankó balázs mate simon lászló agrárium múzeum gödöllő

A jövő agráriuma költözik Gödöllőre: Európában egyedülálló projekt indult

2026. április 04. 06:40

A Városliget fejlesztéséhez mérhető.

Letették az új Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (MMMK) alapkövét csütörtökön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gödöllői Szent István Campusán.

L. Simon László, az MMMK költöztetéséért felelős miniszteri biztos elmondta, az új épületben 22 ezer négyzetméteren alakítják ki az új múzeumi kiállítóteret, irodákkal és raktárakkal, 2800 négyzetméteren egy fedett-nyitott gépcsarnok lesz, amely kapcsolódik majd a közelben lévő Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumhoz, létrejön továbbá egy 2400 négyzetméteres növényház, amelyet tanösvények egészítenek ki, 3400 négyzetméteren szakkiállítások rendezésére alkalmas vásárteret hoznak létre, amelyhez kapcsolódik majd egy 1700 négyzetméteres szabadtéri géppark, az épület tetején pedig egy 9100 négyzetméteres speciális üvegházat építenek, amely bemutatja majd a növénytermesztés számos területét, és mindezt összekötik a – szintén a campus területén létrejövő – öt hektáros élménygazdasággal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Az épület reflektál majd a klímaváltozás kihívásaira is, hiszen „élő” homlokzata lesz, felhasználják ugyanis a borításában az algatenyésztés és a lélegző moha eredményeit – tette hozzá. Az elkészült koncepció alapján elmondható, hogy az új múzeum a világ bármely hasonló intézményével felveszi majd a versenyt – hangoztatta a miniszteri biztos.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az ünnepségen hangsúlyozta, a kormány számára a kultúra kiemelt terület, mert határokon átívelő módon egyesíti a nemzetet, ezért az elmúlt évtizedben 650 milliárd forintot fordított kultúrafejlesztésre, amelynek köszönhetően 1,5 millió négyzetméternyi kulturális tér újult már meg, és ugyanennyi megújulása van folyamatban.

A következő nyolc évben pedig további 800 milliárd forintnyi kulturális fejlesztést terveznek, amelynek legjelentősebb tétele a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Gödöllőre költözése – mondta a miniszter.

Hankó Balázs úgy fogalmazott: 

a Városliget fejlesztéséhez mérhető beruházás zajlik a MATE-n, amely a világ agráregyetemei között már a 97. helyen áll.

A miniszter szerint az MMMK megújulása erősíti a teljes magyar agráriumot, amely egyszerre kultúra, hagyomány és életforma. Olyan Magyarországot kell építeni, ahol az agrárgazdálkodás nem a múlt része, hanem a jövő erőforrása – jelentette ki Hankó Balázs.

Estók János, az MMMK főigazgatója a múzeumot hungarikumnak nevezte, mivel – mint mondta – Európában nincs még egy olyan múzeum, amely a mezőgazdaság minden területét bemutatná a szántóföldi növénytermesztéstől a kertészeten, a gyümölcstermesztésen, a szőlészet-borászaton, az erdészeten, az élelmiszergazdaságon át az állattenyésztés minden ágáig.

A családok körében is népszerű, a hagyományt és az innovációt egyszerre felmutató intézmény az agrokultúra letéteményese, a vidéki életforma népszerűsítője, könyvtára pedig megkerülhetetlen az agrárszakmában és a tudóstársadalomban – hangoztatta a főigazgató.

Gyuricza Csaba, a MATE rektora elmondta, az elmúlt időszakban számos fejlesztés indult el az egyetemen: megújulnak az oktató-kutató terek, a sportlétesítmények, valamint kulturális beruházások is megvalósulnak.
Nyitókép forrása: Bruzák Noémi/MTI

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement5
2026. április 04. 13:25
A HÉV-et mikor csináljátok meg, hogy ne a balkán legyen ez is?
orbandiktatura
2026. április 04. 10:00
Ahogy az ember regisztrál erre a faszszopó ZSIDÓ facebookra azonnal nyomják a pofájába az ellenzéki köcsög propagandát a 444-gyel az élen: i.ibb.co/JjH5Xb68/faszszopo-ZSIDOfacebook-444.png
Necoure Yamakee
2026. április 04. 09:20
Hajrá Dr. Hankó! Nagyon kedves és szerethető arc, drukkolok neki nagyon!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. április 04. 07:14
nagyon szép nagyon jó -- de ez a gyökér Lsimon mi lófaszt keres ott?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!