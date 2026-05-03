Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
fegyvergyártó gripen fegyveripar svédország ukrajna orbán viktor

Ezért segíthettek a nyugati szolgálatok Orbán leváltásában: történelmi fegyvervásárlásra készül Ukrajna, minden fillér nyugati cégeknél köt majd ki

2026. május 03. 11:17

Magyarország volt az akadály, hogy a 90 milliárd eurós uniós hitelt nyugati fegyverekre költsék. Kiderült, mit nem mondtak el eddig.

2026. május 03. 11:17
null

A Világgazdaság arról ír, hogy a 90 milliárd eurós uniós hitel magyar blokkolása súlyos érdekeket sérthetett.

Ukrajna a csillagászati összeget ugyanis minden jel szerint az utolsó centig nyugati fegyveróriásoknál költi majd el, 

teszik hozzá, ezt akadályozta eddig Orbán Viktor vétója. Megdöbbentő, milyen nemzetközi erők voltak érdekeltek a kormányváltásban Magyarországon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A svéd sajtó jelentette ki: küszöbön áll Svédország történetének egyik legnagyobb üzlete,

a skandináv állam talán a valaha volt legnagyobb fegyvereladását kötheti meg még az idén. Arról van szó, hogy a Saab védelmi ipari vállalat idén biztosíthatja be fennállása egyik legnagyobb üzletét. Ezt maga a vállalat vezérigazgatója, Micael Johansson is megerősítette. „Néhány hónapon belül lezárulhat az ügylet. A Saab óriási üzlet felé tart Ukrajnával” – fogalmazott. 

Ez azért újdonság, mert eddig nem kötötték össze az ukrán 90 milliárd eurós hitelt és a korábban jelzett, valóban gigantikus Gripen-vásárlást. 

Most azonban kiderült, hogy utóbbinak bizony előbbi a forrása, amit viszont az ukrán olajzsarolásra válaszként alkalmazott magyar vétó nem engedett felhasználni.

Hangsúlyozzák:

 most látszik csak igazán, a magyar kormányváltás mennyire égető volt a nagyhatalmak számára. 

Ha Orbán Viktor hatodjára is hatalomra jut, ki tudja, mikor jutnak hozzá a pénzükhöz a fegyvergyártók.

A svéd sajtó egyértelműnek tartja, hogy a Saab és Svédország történetének egyik legnagyobb horderejű megállapodásáról van szó, írják. Sok tízmilliárd eurós értékről lehet beszélni. Csak, hogy világos legyen, mekkora fegyverüzlet készül: a Saab 2025-ben 17 darab Gripen repülőgépet adott el Kolumbiának 34 milliárd (svéd korona) értékben. Még egyszer: Ukrajna most tehát összesen 150 darab Gripent kíván vásárolni. Még akkor is, ha az üzlet finanszírozásához támogatást fog kapni, 

ez soha nem látott lehetőség a fegyvergyártóknak 

– szögezi le a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. május 03. 14:33
Orbán tudhatta, hogy bukni fog, de azt nem, hogy talán ekkorát. A NER-ből kiszakadt egy globalista, opportunista rész és ez ismerve a rendszert kijátszotta azt karöltve külföldi segítséggel. Ezek most tovább viszik a NER-t 2.0-ba. ---- A másik fontos tanulság, hogy az emberek kontrollálhatók tudatalatti üzenetekkel a közösségi platformokon.
Válasz erre
0
0
Canadian
•••
2026. május 03. 14:25 Szerkesztve
Orbán megnyerhette volna ezt a választást, de az elmúlt néhány évben valahogy félresiklott a kormány. Ésszerű, logikus politika helyett görcsösen próbáltak úgy tenni, mintha mi a másik oldal szövetségese lennénk. Ez a végén már tragikomédiába süllyedt. Végül minden szövetségesünknek és kereskedelmi partnerünknek elege lett a hülyeségből és hatalomra segítették a narcisztikus piperkőcöt, aki a másik végletet szolgálja: soha semmiben nem fog a globalistáknak ellent mondani.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. május 03. 13:55
Ez nyilván marhaság, ugyanis Orbán is megszavazta volna abban a pillanatban, ahogy jön az olaj.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. május 03. 13:13 Szerkesztve
🧡🇭🇺 A választás után írtam rögtön, hogy a nyomásgyakorlás a kormányra a globalisták részéről minden létező módon és szinten, Orbán és családjának megfenyegetése, aztán a választási eredménybe belepiszkálás, csalás eredménye miatt lehet a Tisza kormányon!!! Ráadásul 2/3-al!!! Különben nem tudnák módosítani az alkotmányt!!! Orbánnak el kellet fogadnia a helyzetet!!! Ezért nem reklamált!!! Így is csak 16 év után sikerült nekik kormányt buktatni!!! Nagyhatalmi érdekek már nem engedték tovább, hogy szembe menjen velük!!! De legalább ép bőrrel megúszta és nem statuáltak vele példát, hogy így jár aki szembe száll velük... Most azt a narratívát játszák el, hogy meg kell újjúlni... 💯🤨❗
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!