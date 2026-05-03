Ezért segíthettek a nyugati szolgálatok Orbán leváltásában: történelmi fegyvervásárlásra készül Ukrajna, minden fillér nyugati cégeknél köt majd ki

A testépítőket is elhurcolják a frontra Ukrajnában, razziáznak az edzőtermekben
Az ukrán állam mindenkit a pokol torkába küld, aki él és mozog, és nincs elég pénze. Úgy tűnik, a gyúrósok sem ússzák meg.
Magyarország volt az akadály, hogy a 90 milliárd eurós uniós hitelt nyugati fegyverekre költsék. Kiderült, mit nem mondtak el eddig.
A Világgazdaság arról ír, hogy a 90 milliárd eurós uniós hitel magyar blokkolása súlyos érdekeket sérthetett.
Ukrajna a csillagászati összeget ugyanis minden jel szerint az utolsó centig nyugati fegyveróriásoknál költi majd el,
teszik hozzá, ezt akadályozta eddig Orbán Viktor vétója. Megdöbbentő, milyen nemzetközi erők voltak érdekeltek a kormányváltásban Magyarországon.
A svéd sajtó jelentette ki: küszöbön áll Svédország történetének egyik legnagyobb üzlete,
a skandináv állam talán a valaha volt legnagyobb fegyvereladását kötheti meg még az idén. Arról van szó, hogy a Saab védelmi ipari vállalat idén biztosíthatja be fennállása egyik legnagyobb üzletét. Ezt maga a vállalat vezérigazgatója, Micael Johansson is megerősítette. „Néhány hónapon belül lezárulhat az ügylet. A Saab óriási üzlet felé tart Ukrajnával” – fogalmazott.
Ez azért újdonság, mert eddig nem kötötték össze az ukrán 90 milliárd eurós hitelt és a korábban jelzett, valóban gigantikus Gripen-vásárlást.
Most azonban kiderült, hogy utóbbinak bizony előbbi a forrása, amit viszont az ukrán olajzsarolásra válaszként alkalmazott magyar vétó nem engedett felhasználni.
Hangsúlyozzák:
most látszik csak igazán, a magyar kormányváltás mennyire égető volt a nagyhatalmak számára.
Ha Orbán Viktor hatodjára is hatalomra jut, ki tudja, mikor jutnak hozzá a pénzükhöz a fegyvergyártók.
A svéd sajtó egyértelműnek tartja, hogy a Saab és Svédország történetének egyik legnagyobb horderejű megállapodásáról van szó, írják. Sok tízmilliárd eurós értékről lehet beszélni. Csak, hogy világos legyen, mekkora fegyverüzlet készül: a Saab 2025-ben 17 darab Gripen repülőgépet adott el Kolumbiának 34 milliárd (svéd korona) értékben. Még egyszer: Ukrajna most tehát összesen 150 darab Gripent kíván vásárolni. Még akkor is, ha az üzlet finanszírozásához támogatást fog kapni,
ez soha nem látott lehetőség a fegyvergyártóknak
– szögezi le a lap.
