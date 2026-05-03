05. 03.
vasárnap
magyar kormány andrij szibiha kapcsolat ukrajna

Kijev válaszra vár: Még nincs időpont az új magyar kormánnyal való találkozóra

2026. május 03. 10:25

„Készen állunk az előrelépésre” – fogalmazott Andrij Szibiha a magyar-ukrán kapcsolatok kapcsán. Az ukrán tárcavezető hangsúlyozta, hogy országa a partnerekhez méltó, közvetlen párbeszédet sürget az új budapesti kabinettel, ám a technikai részletek és a pontos időpontok egyelőre még tisztázásra várnak.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a legfrissebb nyilatkozatában tisztázta, hogy bár az ukrán fél kifejezetten szorgalmazza a diplomáciai kapcsolatok felvételét, eddig nem született konkrét egyezség az új magyar kormánnyal való találkozó helyszínéről vagy időpontjáról. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy Kijev célja egy közvetlen, konstruktív és a jószomszédi viszonyhoz méltó dialógus elindítása. 

Ukrajna szerint a magyarországi kormányváltás vagy választási folyamatok lezárulta után most valódi esély nyílt a kétoldalú kapcsolatok „aktiválására” és a korábbi feszültségek feloldására.

A tárcavezető szerint Ukrajna érdekelt abban, hogy a szomszédos államokhoz illő, érdemi tárgyalássorozat minél hamarabb megkezdődjön. Szibiha kiemelte, hogy 

az ukrán vezetés jelenleg a vezetői szintű kapcsolatfelvételt látja a folyamat motorjának, mivel a legmagasabb szintű politikai akarat szükséges a stratégiai kérdések rendezéséhez. 

Az ukrán diplomácia várakozással tekint a jövőbeni egyeztetések elé, és kész megtenni a szükséges lépéseket a kapcsolatok normalizálása érdekében.

Ami a technikai részleteket illeti, a miniszter elmondta, hogy a találkozók kereteit a hagyományos diplomáciai csatornákon keresztül fogják meghatározni. Bár a konkrétumok még hiányoznak, Kijev üzenete egyértelmű: 

a labda részben Budapesti térfelén pattog, Ukrajna pedig nyitott kapukkal várja az érdemi egyeztetések megkezdését. 

A felek közötti kommunikáció intenzitása az elkövetkező hetekben dőlhet el, attól függően, hogyan reagál az új magyar kormány a kijevi megkeresésekre.

Nyitókép: Harun Ozalp / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. május 03. 12:21
Undokok találkozója, pfuj!
sanya55-2
2026. május 03. 11:37
Nagyon várják már, hogy vigye Peti az aranyat és az eurót
tapir32
2026. május 03. 11:14
Konsztantin Bondarenko független ukrán újságíró: amióta Zelenskij van hatalmon, megszaporodtak a furcsa, balesetnek beállított halálesetek és a rejtélyes eltűnések. Az ellenzék eltűnt.
tapir32
2026. május 03. 11:12
Előrelépés a szakadékba.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!