Kijev válaszra vár: Még nincs időpont az új magyar kormánnyal való találkozóra

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a legfrissebb nyilatkozatában tisztázta, hogy bár az ukrán fél kifejezetten szorgalmazza a diplomáciai kapcsolatok felvételét, eddig nem született konkrét egyezség az új magyar kormánnyal való találkozó helyszínéről vagy időpontjáról.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Kijev célja egy közvetlen, konstruktív és a jószomszédi viszonyhoz méltó dialógus elindítása.

Ukrajna szerint a magyarországi kormányváltás vagy választási folyamatok lezárulta után most valódi esély nyílt a kétoldalú kapcsolatok „aktiválására” és a korábbi feszültségek feloldására.