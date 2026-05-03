Kijev válaszra vár: Még nincs időpont az új magyar kormánnyal való találkozóra

„Készen állunk az előrelépésre” – fogalmazott Andrij Szibiha a magyar-ukrán kapcsolatok kapcsán. Az ukrán tárcavezető hangsúlyozta, hogy országa a partnerekhez méltó, közvetlen párbeszédet sürget az új budapesti kabinettel, ám a technikai részletek és a pontos időpontok egyelőre még tisztázásra várnak.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a legfrissebb nyilatkozatában tisztázta, hogy bár az ukrán fél kifejezetten szorgalmazza a diplomáciai kapcsolatok felvételét, eddig nem született konkrét egyezség az új magyar kormánnyal való találkozó helyszínéről vagy időpontjáról.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Kijev célja egy közvetlen, konstruktív és a jószomszédi viszonyhoz méltó dialógus elindítása.
Ukrajna szerint a magyarországi kormányváltás vagy választási folyamatok lezárulta után most valódi esély nyílt a kétoldalú kapcsolatok „aktiválására” és a korábbi feszültségek feloldására.
A tárcavezető szerint Ukrajna érdekelt abban, hogy a szomszédos államokhoz illő, érdemi tárgyalássorozat minél hamarabb megkezdődjön. Szibiha kiemelte, hogy
az ukrán vezetés jelenleg a vezetői szintű kapcsolatfelvételt látja a folyamat motorjának, mivel a legmagasabb szintű politikai akarat szükséges a stratégiai kérdések rendezéséhez.
Az ukrán diplomácia várakozással tekint a jövőbeni egyeztetések elé, és kész megtenni a szükséges lépéseket a kapcsolatok normalizálása érdekében.
Ami a technikai részleteket illeti, a miniszter elmondta, hogy a találkozók kereteit a hagyományos diplomáciai csatornákon keresztül fogják meghatározni. Bár a konkrétumok még hiányoznak, Kijev üzenete egyértelmű:
a labda részben Budapesti térfelén pattog, Ukrajna pedig nyitott kapukkal várja az érdemi egyeztetések megkezdését.
A felek közötti kommunikáció intenzitása az elkövetkező hetekben dőlhet el, attól függően, hogyan reagál az új magyar kormány a kijevi megkeresésekre.
