„Én szégyellem magam az ilyen állatok miatt” – az interneten azonnal beárazták a heremutogató rappert

A Mandiner is beszámolt arról, hogy hatalmas botrányt okozott Puzsér Róberték rendszerbontó rendezvényén Eckü. A kormánykritikus rapper koncertje egy pontján botrányosan kezdett el viselkedni, majd a heréjét mutogatta a közönségnek.

Eckü a színpadon állva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek üzent. Mint fogalmazott: „a herémet rárakom a fejére”.