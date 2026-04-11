„Én szégyellem magam az ilyen állatok miatt” – az interneten azonnal beárazták a heremutogató rappert

Botrány Puzsér Róbert rendezvényén: a Hősök terén mutogatta a heréjét egy tiszás rapper (VIDEÓ)
Minden határt átlépett Eckü.
Gulyás Gergely posztja alatt egyre csak gyűlnek a megdöbbent és a minisztert támogató hozzászólások.
A Mandiner is beszámolt arról, hogy hatalmas botrányt okozott Puzsér Róberték rendszerbontó rendezvényén Eckü. A kormánykritikus rapper koncertje egy pontján botrányosan kezdett el viselkedni, majd a heréjét mutogatta a közönségnek.
Eckü a színpadon állva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek üzent. Mint fogalmazott: „a herémet rárakom a fejére”.
Természetesen ezt a tárcavezető nem hagyta szó nélkül. Közösségi oldalán azt írta:
Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék!”
A poszt alatt pedig gyűlni kezdetek az egyetértő és támogató kommentek. Volt, aki úgy fogalmazott:
Felháborító! Aljas banda!!! A JóIsten mindent lát!”
Egy másik kommentelő ennél velősebb volt, csak annyit ért a történtekre, hogy „Szégyen”. Egy harmadik hozzászóló pedig azt kérdezte a „produkció” láttán, hogy
Miért van az, hogy én szégyellem magam az ilyen állatok miatt?”
De ismert politikusok is megjelentek a bejegyzésnél. Vitályos Eszter kormányszóvivő azt írta,
Árad a tiszás kultúra. (...) Mindezt gyerekek előtt. Szégyen!”
Takács Péter államtitkár pedig egy figyelmeztető üzenetet küldött az eset nyomán:
Vasárnap az összes tiszás elmegy szavazni. Te sem maradhatsz otthon!”
Gulyás Gergely vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:
Nyitókép: képernyőmentés