„EZ KOMOOOOLLLYYY?” – darabokra szedik a Tisza Párt kampányát elrontó heremutogatót

Friss hírek a választókerületekből: beütött a Tisza Pártnak a vállalhatatlan heremutogatás
Eckü segítette a bizonytalanok döntését.
Kiskorúak is végignézték, ahogyan Eckü a heréjét mutogatva üzent a kormánynak a Tisza Párt kampányzárójának tervezett koncerten. A Hősök Facebook-oldalán elszabadult a pokol: „Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani!”
Elszabadultak az indulatok a Hősök nevű zenekar Facebook-oldalán, miután a rapper, Eckü a heréjét mutogatva üzent a kormánynak, kiskorúak előtt. A legfrissebb választókerületi tapasztalatok alapján ez ugyanis ártott a Tisza Párt kampányának, pedig éppen Magyar Péter támogatása érdekében szervezték meg az eseményt.
– írta az egyik hozzászóló, aki úgy véli, ilyen az, amikor az egykor szebb napokat megélt csapat megrészegül attól, hogy egyszer tízezrek előtt állhat színpadra és nincs meg az intelligencia ahhoz, hogy ezt kezelje.
Mások szerint szégyent hoztak magukra ezzel a produkcióval, pedig sokan a „zenéjükön nőttek fel”, és azt kérdezik, van-e még ennél lejjebb. Sokan attól tartanak, hogy ezzel minimum több választókerületet, de akár kétharmados győzelmet is ajándékozott Eckü a Fidesznek.
Azok, akik annyira túlgondolják hogy összeesküvés elméletet gyártanak, miszerint ezt a fidesz rendezte....nekik mondanám: amikor visszafelé sül el a puska, akkor nem az ellenfél a hibás. Öngól volt
– szögezte le egy kommentelő. Más azt írta: „Én azt se tudtam hogy léteztek, ma a csodás megnyilvánulásotoknak köszönhetően megtudtam. A zenétek is egy nagy nulla és a viselkedésetek is.”
Többen arra hívják fel a figyelmet, hogy kisgyerekek is látták a heremutogatást, egyikük konkrétan leírta, hogy 11 éves fiával és 13 éves lányával jelent meg a rendezvényen.
Szégyen! A sok káromkodás ellenére a rendezvényt jó kezdeményezésnek érzem, de ez ami történt SZÉGENY! Ezért kár volt odamenni, mindenki tudja, hogy mindenre ki vannak élezve mindent de mindent felhasználnak és akkor egy ILYENT???? ez komoly??? EZ KOMOOOOLLLYYY? Az egész estét elrontotta a palesztinozásossal együtt, nem a jóról beszélnek, nem arról, hogy mi volt a célja hanem erről a szégyenről.
– írta egy Facebook-hozzászóló, mások pedig válogatott sértéseket írtak a bejegyzéshez, ostoba, primitív taplónak nevezve Ecküt és társait.
