tisza párt eckü fidesz kampány Magyar Péter

„EZ KOMOOOOLLLYYY?” – darabokra szedik a Tisza Párt kampányát elrontó heremutogatót

2026. április 11. 13:22

Kiskorúak is végignézték, ahogyan Eckü a heréjét mutogatva üzent a kormánynak a Tisza Párt kampányzárójának tervezett koncerten. A Hősök Facebook-oldalán elszabadult a pokol: „Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani!”

null

Elszabadultak az indulatok a Hősök nevű zenekar Facebook-oldalán, miután a rapper, Eckü a heréjét mutogatva üzent a kormánynak, kiskorúak előtt. A legfrissebb választókerületi tapasztalatok alapján ez ugyanis ártott a Tisza Párt kampányának, pedig éppen Magyar Péter támogatása érdekében szervezték meg az eseményt.

Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani

– írta az egyik hozzászóló, aki úgy véli, ilyen az, amikor az egykor szebb napokat megélt csapat megrészegül attól, hogy egyszer tízezrek előtt állhat színpadra és nincs meg az intelligencia ahhoz, hogy ezt kezelje. 

Mások szerint szégyent hoztak magukra ezzel a produkcióval, pedig sokan a „zenéjükön nőttek fel”, és azt kérdezik, van-e még ennél lejjebb. Sokan attól tartanak, hogy ezzel minimum több választókerületet, de akár kétharmados győzelmet is ajándékozott Eckü a Fidesznek.

Azok, akik annyira túlgondolják hogy összeesküvés elméletet gyártanak, miszerint ezt a fidesz rendezte....nekik mondanám: amikor visszafelé sül el a puska, akkor nem az ellenfél a hibás. Öngól volt

– szögezte le egy kommentelő. Más azt írta: „Én azt se tudtam hogy léteztek, ma a csodás megnyilvánulásotoknak köszönhetően megtudtam. A zenétek is egy nagy nulla és a viselkedésetek is.”

Többen arra hívják fel a figyelmet, hogy kisgyerekek is látták a heremutogatást, egyikük konkrétan leírta, hogy 11 éves fiával és 13 éves lányával jelent meg a rendezvényen.

Szégyen! A sok káromkodás ellenére a rendezvényt jó kezdeményezésnek érzem, de ez ami történt SZÉGENY! Ezért kár volt odamenni, mindenki tudja, hogy mindenre ki vannak élezve mindent de mindent felhasználnak és akkor egy ILYENT???? ez komoly??? EZ KOMOOOOLLLYYY? Az egész estét elrontotta a palesztinozásossal együtt, nem a jóról beszélnek, nem arról, hogy mi volt a célja hanem erről a szégyenről.

– írta egy Facebook-hozzászóló, mások pedig válogatott sértéseket írtak a bejegyzéshez, ostoba, primitív taplónak nevezve Ecküt és társait.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
2026. április 11. 14:18
Amikor a kommunizmus találkozik a TikTokkal és megrészegül.
nyugalom
2026. április 11. 14:17 Szerkesztve
Ezek a strici spicli szerettei! Szektasok, ez kell nektek? Nekünk nem! Ott szivott a strici, kisbajna8, evettke, ervinke, andika, keriek?
kir2vik
2026. április 11. 14:16
franciscofranco 2026. április 11. 13:12 A dakota ló megdöglött. 2022-ben még a Fidesz mellett kampányolt a tegnap botrányt okozó Hősök frontembere ------------------------------------------- Válaszolok, mint kir2vik És Magyar Péter? Kinek a győzelmi buliján táncolt 2022-ben, őrjöngve ünnepelve? Segítek: a Fideszén. Jó agyhalottnak lenni francisco? origo.hu/itthon/2024/07/magyar-peter-tombolva-unnepelte-fidesz-gyozelem
figyellek-4
2026. április 11. 14:14
Gondolom feljentés már meg volt,közszerélem sértés megtörtént.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!