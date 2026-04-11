„EZ KOMOOOOLLLYYY?” – darabokra szedik a Tisza Párt kampányát elrontó heremutogatót

Elszabadultak az indulatok a Hősök nevű zenekar Facebook-oldalán, miután a rapper, Eckü a heréjét mutogatva üzent a kormánynak, kiskorúak előtt. A legfrissebb választókerületi tapasztalatok alapján ez ugyanis ártott a Tisza Párt kampányának, pedig éppen Magyar Péter támogatása érdekében szervezték meg az eseményt.

Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani

– írta az egyik hozzászóló, aki úgy véli, ilyen az, amikor az egykor szebb napokat megélt csapat megrészegül attól, hogy egyszer tízezrek előtt állhat színpadra és nincs meg az intelligencia ahhoz, hogy ezt kezelje.