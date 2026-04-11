Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt Eckü antiszemitizmus Magyar Péter izrael

Sokk: a heremutogatás mellett az antiszemitizmus is megjelent a Tisza Párt kampányrendezvényén

2026. április 11. 12:37

A Tisza Párt kampányeseményének tartott koncerten több alkalommal is azt kérték az előadók, hogy szabad Palesztinát, Iránt és Libanont skandáljanak a fiatalok – Nyugat-Európában ez egyet jelent Izrael létjogosultságának megtagadásával, sőt sokszor a Hamász vagy a Palesztin Iszlám Dzsihád éltetésével.

null

„Szabad Palesztinát, Iránt és Libanont skandáltatják a fiataljainkkal a “rendszerbontó bulin”. Mint egy szélsőbalos woke berlini, brüsszeli vagy párizsi tüntetés. Ezek nem a mi konfliktusaink, ne hurcolják be ide a szélsőséges iszlám minden zűrzavarát” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalai Zoltán.

Az MCC főigazgatója azt írta:

Nyugat-Európában - s ezt a rendezvényen ott lévők zöme nyilván tudja - a Free Palestine szlogen egyet jelent Izrael létjogosultságának megtagadásával, sőt sokszor a Hamász vagy a Palesztin Iszlám Dzsihád éltetésével. Ha a szeretetország annyit jelent, hogy mostantól Budapesten is norma lesz az antiszemitizmus, a terroristák éltetése akkor cudar világ jöhet ránk, ha nem vigyázunk.

Mint ismert, a Tisza Párt kampányeseményének tartott koncert legnagyobb botránya az volt, hogy Eckü, a Hősök rappere kiskorúak előtt a heréjét mutogatva üzent a kormánypártiaknak, ami a friss választókerületi tapasztalatok alapján szavazókat vehet el Magyar Péteréktől.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. április 11. 14:17
Végre a Jobbik témája is porondra került. Gázkamrákban is gondolkodnak?
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. április 11. 14:16
Ha antiszemiták akkor a tiszának eséje sincs.
Válasz erre
0
0
iimre
2026. április 11. 14:09
"az antiszemitizmus is megjelent a Tisza Párt kampányrendezvényén" Nem értem, hogyan jelenhet meg antiszemitizmus egy olyan rendezvényen, ahol az "ötletgazdák", a szervezők és a támogatók között egy csomó zsidó van… Vagy talán épp azért? ;)
Válasz erre
0
0
galaktikus-zenegehr
•••
2026. április 11. 13:56 Szerkesztve
Ott voltam. Kínos volt az egész, és a közönség nagy része nem is volt vevő rá, hogy a free palestine-t majmolja a drága raszta kolléga után. Őszintén szólva nem is tudtam ezt mire vélni. Ez tipikusan annak az esete, amikor valaki visszaél a pozíciójával, és olyan helyzetbe hozza az egyébként összetartó közönséget, hogy ne lógjanak ki a sorból, és skandáljanak vele együtt. Egy érett felnőtt számára nyilván nem okoz gondot az ilyennek ellenállni, de fiatokat erre még könnyen rá lehet venni és nem kételkedem abban, hogy a színpad közelében többen együtt is mentek az előadóval ebben. Ahol én álltam távolabb, ott viszont biztos, hogy már nagyon feltűnően elmaradt a válasz skandálás. Ez a teljes igazság. Tegyetek vele, amit akartok. Bízom benne, hogy az olvasók értelmesebbik fele számára nyújthattam valamit.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!