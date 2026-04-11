Sokk: a heremutogatás mellett az antiszemitizmus is megjelent a Tisza Párt kampányrendezvényén

Friss hírek a választókerületekből: beütött a Tisza Pártnak a vállalhatatlan heremutogatás
Eckü segítette a bizonytalanok döntését.
A Tisza Párt kampányeseményének tartott koncerten több alkalommal is azt kérték az előadók, hogy szabad Palesztinát, Iránt és Libanont skandáljanak a fiatalok – Nyugat-Európában ez egyet jelent Izrael létjogosultságának megtagadásával, sőt sokszor a Hamász vagy a Palesztin Iszlám Dzsihád éltetésével.
„Szabad Palesztinát, Iránt és Libanont skandáltatják a fiataljainkkal a “rendszerbontó bulin”. Mint egy szélsőbalos woke berlini, brüsszeli vagy párizsi tüntetés. Ezek nem a mi konfliktusaink, ne hurcolják be ide a szélsőséges iszlám minden zűrzavarát” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalai Zoltán.
Az MCC főigazgatója azt írta:
Nyugat-Európában - s ezt a rendezvényen ott lévők zöme nyilván tudja - a Free Palestine szlogen egyet jelent Izrael létjogosultságának megtagadásával, sőt sokszor a Hamász vagy a Palesztin Iszlám Dzsihád éltetésével. Ha a szeretetország annyit jelent, hogy mostantól Budapesten is norma lesz az antiszemitizmus, a terroristák éltetése akkor cudar világ jöhet ránk, ha nem vigyázunk.
Mint ismert, a Tisza Párt kampányeseményének tartott koncert legnagyobb botránya az volt, hogy Eckü, a Hősök rappere kiskorúak előtt a heréjét mutogatva üzent a kormánypártiaknak, ami a friss választókerületi tapasztalatok alapján szavazókat vehet el Magyar Péteréktől.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala