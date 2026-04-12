Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A szakértők szerint a 2026-os országgyűlési választási kampányban nagyon komoly destabilizációs kísérletet láttunk Magyarországon. Hogy ezek a brüsszeli csalásos narratíva részei vagy egyéni karriercélok eredményei, a Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: JD Vance amerikai alelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón élesen bírálta a Magyarországra nehezedő külső nyomást:
Ami a választási kampány során történt, a legrosszabb példája annak, hogyan avatkozik be egy külső hatalom egy szuverén ország választási folyamatiba”
– szögezte le a politikus, rámutatva, hogy a beavatkozás több szinten is zajlik.
Vance közölte azt is, hogy Brüsszel mellett tisztában vannak az ukránok szerepével is. „Az ukrán hírszerzés először az amerikai, most pedig a magyar választásokba próbált meg beavatkozni” – fogalmazott. Emellett a digitális térbe történő beavatkozást is szóvá tette. Mint az amerikai alelnök leszögezte:
elfogadhatatlan, hogy „brüsszeli bürokraták mondják meg a közösségi médiacégeknek, milyen információkat láthatnak a magyar választók”. JD Vance egyértelművé tette: a döntés a magyarok kezében van.
Az amerikai alelnök aláhúzta azt is:
Nem az a kérdés, ki Európa-párti vagy Amerika-párti, hanem az, hogy ki áll a magyar emberek oldalán”.
Mint Vance hangsúlyozta: az Egyesült Államok támogatja Orbán Viktor politikáját és személyesen is azért érkezett Budapestre, hogy ebben a választási időszakban egyértelművé tegye, hogy
AMERIKA ORBÁN VIKTORT TÁMOGATJA.
A Mesterterv legutóbbi adásában a szakértőket is megkérdeztük a fentiekről. „A Tisza Párt még egy személyzeti politikáját tekintve üres párt, azaz sokan gondolhatják, hogy ha megfelelő időben, megfelelő mondatokat mondanak, akkor azért hálásak lesznek, ha lehetőségük van rá. De én nem ezt a szempontot tartom a fontosabbnak, hanem azt, hogy
a Tisza Párt és az őt segítő külföldi erők kampányáról van szó”
– értékelt kapcsolódó kérdésünkre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „a kiugrásoknál és híressé vált századosoknál fontosabb a miniszterelnök és a külügyminiszter lehallgatása.
Itt külföldi titkosszolgálatok beavatkozásáról beszélünk. Egészen elképesztő, példa nélküli esetekről. És ez a Tisza Párt kampányának a része: A vezetők lejáratási kísérlete, az államigazgatás és a rendvédelmi szervek destabilizálása.”
Ráadásul Mráz Ágoston szerint „a közös pont nem a személyes karriervágy, az csak egy elem, a közös pont az, hogy a Tisza Párt a teljes, szuverén magyar államot le akarja járatni, mert attól fél, hogy vereség esetén ezek fellépnek ellene és nem engedik, hogy megkérdőjelezze a választási eredményt. Ha pedig megnyerné a választást attól fél, hogy nem tudná irányítani ezeket a szerveket. Ezért
a destabilizáció jegyében le akarja rombolni ezeket és el akarja lehetetleníteni a működésüket külföldi titkosszolgálatok segítségével. Ez egy nagyon súlyos dolog”
– fejtette ki az elemző.
