Rendkívüli helyzet: órákon belül olyan történik a Nemzetközi Űrállomáson, ami eddig soha

A visszatérés a Földre viszonylag rövid lesz. Az Endeavour január 15-én, csütörtökön 09:41-kor csapódik a Csendes-óceánba Kalifornia partjainál. A fékező hajtómű begyújtására 08:50-kor kerül sor, vagyis 51 perccel a vízre érkezés előtt.

A leszállás élő közvetítése már 08:15-kor megkezdődik, ezt követően pedig 11:45-kor sajtótájékoztatót is tartanak a küldetésről.

A NASA hangsúlyozta, hogy az időpontok nem tekinthetők véglegesnek, mivel a leválás és a visszatérés függ az űrhajó műszaki állapotától, a mentőcsapat felkészültségétől, valamint az időjárási és tengeri viszonyoktól. Az eseményeket a NASA+ felületén, a NASA YouTube-csatornáján, valamint a SpaceX saját közvetítésén is élőben lehet majd követni.