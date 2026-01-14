Rendkívüli helyzet: órákon belül olyan történik a Nemzetközi Űrállomáson, ami eddig soha

Így fest az űrből a teljesen behavazott Magyarország (FOTÓK)
A SpaceX Crew–11 küldetés négy űrhajósa órákon belül leválik az ISS-ről, miközben a NASA hallgat az érintett egészségi állapotáról.
A SpaceX Crew-11 küldetése január 14-én hajtja végre az első orvosi evakuációt a Nemzetközi Űrállomásról.
A küldetés négy tagja, Mike Fincke és Zena Cardman NASA-űrhajósok, a japán Kimiya Yui, valamint az orosz Oleg Platonov a tervezettnél mintegy egy hónappal korábban tér vissza a Földre egy, az egyikük egészségi állapotát érintő probléma miatt.
A NASA adatvédelmi okokra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra sem az érintett személy kilétét, sem az egészségügyi probléma jellegét.
A visszatérés a Földre viszonylag rövid lesz. Az Endeavour január 15-én, csütörtökön 09:41-kor csapódik a Csendes-óceánba Kalifornia partjainál. A fékező hajtómű begyújtására 08:50-kor kerül sor, vagyis 51 perccel a vízre érkezés előtt.
A leszállás élő közvetítése már 08:15-kor megkezdődik, ezt követően pedig 11:45-kor sajtótájékoztatót is tartanak a küldetésről.
A NASA hangsúlyozta, hogy az időpontok nem tekinthetők véglegesnek, mivel a leválás és a visszatérés függ az űrhajó műszaki állapotától, a mentőcsapat felkészültségétől, valamint az időjárási és tengeri viszonyoktól. Az eseményeket a NASA+ felületén, a NASA YouTube-csatornáján, valamint a SpaceX saját közvetítésén is élőben lehet majd követni.
