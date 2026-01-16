Az MI mint hatalmi eszköz: Amerika technológiai elitje soha nem volt ilyen gazdag

A ranglista élén továbbra is Elon Musk áll, aki 2025-ben közel 50 százalékkal növelte a nettó vagyonát, elérve a 645 milliárd dollárt (tavaly ilyenkor 400 milliárdnál járt). A dominanciája részben annak köszönhető, hogy a Tesla részvényeseivel kötött sokak által vitatott gigantikus – nagyjából ezermilliárd dollárra értékelt – javadalmazási megállapodás tovább erősítette a piaci pozícióját, a SpaceX értéke pedig 800 milliárd dollárra ugrott. Ugyanakkor a techguru vagyona még mindig nem annyira a meglévő stabilitásra, mint inkább az extrém várakozásokra és a jövőbe vetett hitre épül.

Az MI-boom másik emblematikus nyertese Jensen Huang, az Nvidia alapítója és vezérigazgatója, akinek cége a fejlett MI-chipek globális piacának kulcsszereplőjeként a világ legnagyobb tőzsdei vállalatává nőtt, döbbenetes, több mint 4 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációval. Huang nettó vagyona 156 milliárd dollárra emelkedett, amivel a nyolcadik leggazdagabb amerikai technológiai vezető lett. Beszédes ugyanakkor, hogy több mint 1 milliárd dollár értékben adott el Nvidia-részvényeket az év során – ez klasszikus jele annak, amikor az alapító már elkezdi realizálni az addig papíron felhalmozott nyereséget.