Az MI mint hatalmi eszköz: Amerika technológiai elitje soha nem volt ilyen gazdag

A rangsor átrendeződését jól mutatja Mark Zuckerberg visszacsúszása, amit a Meta részvényárfolyamának esése okozott. A befektetők egyre idegesebbek a vállalat hatalmas MI-infrastrukturális kiadásai és a vezető MI-kutatóknak kínált, sokszor extrém fizetési csomagok miatt, ami arra utal, hogy a piac kezd különbséget tenni „ígéretes” és „túl drága” stratégiák között. Larry Ellison Oracle-vezér esete ebből a szempontból külön tanulságos: a cég nettó vagyona az egekbe szökött egy 300 milliárd dolláros OpenAI-adatközpont-megállapodás bejelentése után, majd a részvényárfolyam 40 százalékot esett, amikor a befektetők elgondolkodtak, és elkezdtek aggódni a finanszírozhatóság miatt. Ez tankönyvi példája annak, hogyan válthatja fel a kezdeti eufóriát gyorsan a józan kalkulációra alapozott megközelítés.
A Google társalapítói, Larry Page és Szergej Brin ezzel szemben stabil nyertesek: a vagyonuk jelentősen nőtt, hiszen a cég saját MI-modelljei és chipjei nyilvánvaló technológiai előrelépéseket mutatnak fel.
A lista egyetlen kivétele Bill Gates, aki tovább csökkentette a Microsoft-részesedését, hogy filantróp tevékenységeit finanszírozza – vagyis az egyetlen szereplő, akinél a vagyoncsökkenés tudatos stratégiai döntés, nem pedig piaci kudarc következménye.
***
