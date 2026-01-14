Ft
01. 14.
szerda
Így fest az űrből a teljesen behavazott Magyarország (FOTÓK)

2026. január 14. 06:56

A derült időnek köszönhető műholdfelvételek különleges részletességgel mutatják meg az országot borító vastag havat.

2026. január 14. 06:56
Ritkán látható téli arcát mutatja Magyarország az űrből készült friss műholdfelvételeken. Az egész országot kiterjedt és összefüggő hótakaró borítja ami az elmúlt években csak kivételesen fordult elő. A felvételeken nemcsak a havas táj rajzolódik ki látványosan hanem a Balaton jeges felszíne is jól kivehető írta meg az Időkép.

A balatoni jég is látszódott január 8-án. Műholdkép: Sentinel-2 (Copernicus)

A hétvégén észak és északkelet felől száraz sarkvidéki eredetű levegő érkezett a térségbe ami tiszta napos időt hozott a Kárpát medencébe. A derült égbolt ideális körülményeket teremtett a műholdas megfigyelésekhez így pontos képet kaphatunk arról hogyan fest felülről a behavazott ország.

Budapest és térsége teljesen behavazódott. Műholdkép: Sentinel-2 (Copernicus)

A Sentinel 2 műholdképein jól látszik a Balaton keleti medencéje valamint a főváros térsége is ahogyan néhány nappal ezelőtt kinézett. Szakemberek szerint nagyon rég fordult elő hogy Magyarországot és tágabb környezetét ilyen vastag és egységes hóréteg fedje. Az előrejelzések alapján egyelőre jelentősebb olvadás nem várható sőt az ország északkeleti részén egy nyugat felől érkező melegfront további centiméterekkel növelheti a hóréteg vastagságát.

A havas Budapest január 8-án | Műholdkép: Sentinel-2 (Copernicus)

Nyitókép: Tiszta fehérben az egész ország január 12-én. Műholdkép: NASA

***

statiszta
2026. január 14. 09:40
Ellenzék kb. ugyanezt elképozelheti narancssárgában. Csakhogy szokják és ne essenek kómába megint. :D
1
Érdizoli
2026. január 14. 07:24
Szóval az űrből is látszik, hogy a Karácsony vezetteBudapesten nem takarítják el a havat...
4
