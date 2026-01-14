Így fest az űrből a teljesen behavazott Magyarország (FOTÓK)

Ritkán látható téli arcát mutatja Magyarország az űrből készült friss műholdfelvételeken. Az egész országot kiterjedt és összefüggő hótakaró borítja ami az elmúlt években csak kivételesen fordult elő. A felvételeken nemcsak a havas táj rajzolódik ki látványosan hanem a Balaton jeges felszíne is jól kivehető írta meg az Időkép.

A balatoni jég is látszódott január 8-án. Műholdkép: Sentinel-2 (Copernicus)

A hétvégén észak és északkelet felől száraz sarkvidéki eredetű levegő érkezett a térségbe ami tiszta napos időt hozott a Kárpát medencébe. A derült égbolt ideális körülményeket teremtett a műholdas megfigyelésekhez így pontos képet kaphatunk arról hogyan fest felülről a behavazott ország.