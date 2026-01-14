Jön a várva várt fordulat: először ezen a helyen lélegezhetünk fel Magyarországon – mutatjuk a részleteket!

Senkinek sem kell kint fagyoskodnia: ha megtelnek a melegedők, az Operatív Törzs azonnal nyitja az újabbakat
A szociális intézmények telítettsége 90 százalék körüli jelenleg.
Egy térségben robban be a felmelegedés Magyarországon, máshol még marad a zord tél.
Szerdán az ország nagy részén tartósan borult és párás idő várható, miközben a szél is többfelé elcsendesedik. Hószállingózás és gyenge szitálás szinte bárhol előfordulhat, az ukrán határ térségében pedig gyenge havazás is kialakulhat – írta meg a HungaroMet.
A legnagyobb különbség a hőmérsékletben mutatkozik majd meg. Míg az ország jelentős részén hűvös, szürke idő marad, addig a délnyugati megyékben kisüt a nap és megindul a felmelegedés. Ezeken a tájakon a hőmérséklet akár 10 fok fölé is emelkedhet, ami éles kontrasztot teremt az ország többi részének időjárásával.
Csütörtökön országszerte jellemzően nyirkos, ködös idő alakul ki, délnyugaton ugyanakkor vékonyodhat a felhőzet, és helyenként gyenge eső, ónos eső vagy hószállingózás is előfordulhat, a hőmérséklet fagypont körül és fölött alakul.
Pénteken hasonló mintázat folytatódik, sok helyen borult és párás marad az idő, helyenként szitálással vagy hószállingózással, miközben dél felé enyhébb levegő érkezik. Szombaton reggel többfelé lehet párás vagy ködös, főleg északon, keleten, de napközben a felhőzet akár ritkulhat is, a hőmérséklet fagypont fölé emelkedik. Vasárnap több helyen szakadozhat a felhőzet, de továbbra is maradnak borult és párás területek, és gyenge csapadék esetleg előfordulhat, miközben a nappali hőmérséklet döntően fagypont körül vagy kissé felette alakul.
