Jön a várva várt fordulat: először ezen a helyen lélegezhetünk fel Magyarországon – mutatjuk a részleteket!

Szerdán az ország nagy részén tartósan borult és párás idő várható, miközben a szél is többfelé elcsendesedik. Hószállingózás és gyenge szitálás szinte bárhol előfordulhat, az ukrán határ térségében pedig gyenge havazás is kialakulhat – írta meg a HungaroMet.

A legnagyobb különbség a hőmérsékletben mutatkozik majd meg. Míg az ország jelentős részén hűvös, szürke idő marad, addig a délnyugati megyékben kisüt a nap és megindul a felmelegedés. Ezeken a tájakon a hőmérséklet akár 10 fok fölé is emelkedhet, ami éles kontrasztot teremt az ország többi részének időjárásával.