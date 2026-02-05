Megint elszólta magát! Még Magyar Péternek sem sikerült szájzárat tennie a Tisza leghíresebb szakértőjére (VIDEÓ)

A nyugdíjakat is alaposan megvágná Bokros

Ahogy arról korábban írtunk, a Tiszából kilépett Csercsa Balás megerősítette annak a 660 oldalas konvergencia programnak a hitelességét, amely a Tiszától szivárgott ki. Az extiszás úgy fogalmazott a programról, hogy amögött „rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják”.

A csomagban szerepel a 13. havi nyugdíj felszámolása, továbbá a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása is. Ez egybecseng Bokros Lajos expénzügyminiszter tavaly októberben tett kijelentéseivel.

Bokros egy videófelvétel tanúsága szerint a Belvárosi Szabadegyetemen arról beszélt: agy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.

„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot.