Megint elszólta magát! Még Magyar Péternek sem sikerült szájzárat tennie a Tisza leghíresebb szakértőjére (VIDEÓ)

És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer,
hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik , hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként.
Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert”
– fogalmazott az 1994-es választás után hatalomra kerülő szociálliberális kormányzat hírhedt pénzügyminisztere.
