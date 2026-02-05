Ft
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyugdíjrendszer tisza bokros magyar péter bokros lajos családi adókedvezmény nyugdíj

Megint elszólta magát! Még Magyar Péternek sem sikerült szájzárat tennie a Tisza leghíresebb szakértőjére (VIDEÓ)

2026. február 05. 13:40

A baloldali közgazdász nagy befolyással rendelkezett a Tisza Párt programalkotásának folymatában Csercsa Balázs szerint. Ezért is fontos odafigyelni arra, amit mond. Most például a kedvezmények és mentességek szinte teljes eltörtléséről beszélt.

2026. február 05. 13:40
null

„Amit nagyon hangsúlyozni akarok, hogy a kulcsok, az csak a kisebb része a változtatásnak. A nagyobb része a változtatásnak, az 

a kedvezmények és a mentességek szinte teljes eltörlése. 

Itt elsősorban a szociálpolitikai intézkedésekre gondolok, tehát 

a családi adókedvezmény, a gyerekkedvezmény, a két- és háromgyerekes anyáknak a teljes életre szóló adómentesítése, ezt mind el kell felejteni” 

– nyilatkozta egy interjúban Bokros Lajos, a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere.

A baloldali közgazdász interjújáról Menczer Tamás osztott meg egy videót a Facebookon.

Ukrajnának támogatás, a magyaroknak megszorítás! Ez a Tisza! 

Jön az adóemelés, Tisza-adó! Megy a családi adókedvezmény és az édesanyák adómentessége. Ezeket (is) eltörlik, megszüntetik. 

Ne feledd! Bokros a Tiszának dolgozik! Csercsa Balázs elmondta 

(...) Magyar Péter a szemedbe hazudik. A valóság az, hogy iszonyú megszorításra készül. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fűzte a videóhoz a fideszes politikus.

Azt, hogy Bokros részt vett a Tisza programjának kidolgozásában, maga Csercsa Balázs, Magyar Péter korábbi szakpolitikai vezetője mondta el egy interjúban. Mint mondta, a párt programalkotása a kezdetekben úgy zajlott, hogy voltak belsős emberek, akik vállaltak különböző feladatokat, de 

akadtak olyan külsősök is, akik nem voltak hivatalosan a Tiszához köthetőek, de a véleményük meghatározó volt a programalkotásban. Ilyen volt Bokros Lajos is Csercsa elmondása szerint.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyugdíjakat is alaposan megvágná Bokros

Ahogy arról korábban írtunk, a Tiszából kilépett Csercsa Balás megerősítette annak a 660 oldalas konvergencia programnak a hitelességét, amely a Tiszától szivárgott ki. Az extiszás úgy fogalmazott a programról, hogy amögött „rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják”.

A csomagban szerepel a 13. havi nyugdíj felszámolása, továbbá a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása is. Ez egybecseng Bokros Lajos expénzügyminiszter tavaly októberben tett kijelentéseivel.

Bokros egy videófelvétel tanúsága szerint a Belvárosi Szabadegyetemen arról beszélt: agy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.

„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot.

És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer,

hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik , hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként.

Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert” 

– fogalmazott az 1994-es választás után hatalomra kerülő szociálliberális kormányzat hírhedt pénzügyminisztere.

Nyitókép: AFP/Mónos Gábor

