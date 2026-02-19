Magukat buktatták le a Tisza-vezetők: titkolják a megszorítási terveket

Dálnoki Áron a Tisza Párt megjelenésével találta magát egy csapásra a nagypolitika színpadán, ám – több társához hasonlóan – gyorsan el is tűnt. Mint az ismeretes, Dálnoki – Tarr Zoltán alelnökkel karöltve – többször is elárulta Magyar Péterék legféltettebb titkát.

A Magyar Nemzet cikkében felidézi: Dálnoki 2024-ben elismerte, hogy már írják a Tisza kormányprogramját, majd pedig arról is beszélt: