Magukat buktatták le a Tisza-vezetők: titkolják a megszorítási terveket

2026. február 19. 12:37

A Tisza Párt több vezető személyisége is elárulta már nyilvános megszólalásaiban, hogy a párt nem fogja elárulni a választásokig azt, hogy mit tervez valójában. A Magyar Nemzet tiszás leleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatának mostani részében Dálnoki Áronról ír.

2026. február 19. 12:37
Dálnoki Áron, Magyar Péter

Dálnoki Áron a Tisza Párt megjelenésével találta magát egy csapásra a nagypolitika színpadán, ám – több társához hasonlóan – gyorsan el is tűnt. Mint az ismeretes, Dálnoki – Tarr Zoltán alelnökkel karöltve – többször is elárulta Magyar Péterék legféltettebb titkát. 

A Magyar Nemzet cikkében felidézi: Dálnoki 2024-ben elismerte, hogy már írják a Tisza kormányprogramját, majd pedig arról is beszélt: 

nem szabad elmondani a terveket.

Tette mindezt úgy, hogy sajtóhírek szerint 

elsősorban ő volt a felelőse annak a hatszáz oldalas, brutális megszorításokat tartalmazó csomagnak, 

amely a Tisza Pártnak készült, és amely november végén szivárgott ki a sajtóhoz. 

Dálnoki Áron volt az is, aki az elhíresült etyeki tiszás fórumon beszélgetett Tarr Zoltánnal. Itt mondta a Tisza-alelnök azt: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” De ugyanitt fogalmazott Tarr úgy is, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Az eseményen Dálnoki Áron megszavaztatta a hallgatóságot arról: ki akar egykulcsos, és ki többkulcsos adórendszert. 

Ő maga és a hallgatóság többsége is a többkulcsos adóra szavazott.

A Magyar Nemzet szerint Dálnoki, a többkulcsos adó mellett érvelő – amúgy mesés vagyonnal bíró – gazdasági szakember a kezdetektől fontos szereplő lehetett a Tiszában. 2024-ben Magyar Péterék őt indították a polgármesteri székért a főváros XVII. kerületében, illetve az egyik Tisza-sziget tavaly márciusi eseményén már mint a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét mutatták be, de részt vett a párt népszerűsítésében is, tévéinterjút adott és előadásokat tartott Tisza-szigeteken, nem egy esetben Tarr Zoltánnal közösen.

Egy 2024. augusztusi rendezvényen Dálnoki – Kéri László társaságában – azt közölte: 

Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”.

Majd májusban az óbudai tiszásoknál tartott előadást, abban azt közölte: „Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, azt pedig nem tudom elmondani”. 

De kifejtette azt is: „Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.”

A gazdasági csoportvezető tehát megerősítette, amiről Tarr is beszélt: tudatosan hallgatni kell a valódi tervekről a választásokig, részleteket nem szabad elárulni, ez a stratégia a Tiszánál.

Dálnoki neve végül összefüggésbe került a Tisza elhíresült hatszáz oldalas javaslatcsomagjával is. Az Index írta meg novemberben: úgy tudja, hogy a

 Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjeként elsősorban Dálnoki felelősségi körébe tartozott az akkoriban kiszivárgott csomag kidolgozása.

A Tisza Pártból kiugrott vallásügyi kabinetvezető, Csercsa Balázs januárban már arról beszélt: Dálnoki elhagyta a pártot. 

Nyitókép forrása: Facebook

 

