„Ám azt látják, hogy a szomszédnak jobban megy BIZTOS NER-ES!!! És lopott! Csalt, hazudott...rohadjon meg! Vagy ha nem is ennyire aggresszívan és gonoszul reagálnak, de a frusztráció ott van bennük. Mert hiába dolgoztak rendesen, hiába értek egy középosztálybeli életet, de úgy érzik, falakba ütköztek. Ráadásul valóban látják azokat, akiknek tényleg jobban megy, és hát egy kicsit irigyek is. Ez sajnos egy gyakori emberi tulajdonság.

De még ez is lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy »azok« tényleg csaltak, loptak, hazudtak. Lehet, hogy épp a cikksorozat 2-es kategóriájába tartoznak. Az is lehet, hogy simán csak jobban használták ki a kormány adta lehetőségeket. Még akár seggnyalással, rokoni kapcsolatokkal, a tűzhöz közel, érdemtelenül is. A világ nem mindig fair. De mai csoportunk úgy érzi, ha mások jobban élnek, az neki is járna. És ha nem kapja meg, arról csakis a kormány tehet. Meg azok, akiknek jobban megy. Ezért le velük! Csak el kell zavarni ezeket a gazembereket, és máris kolbászból lesz a kerítés.