Újabb brutális támadás történt Tarnazsadányban: vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszások (VIDEÓ)
Az áldozat ismét a Pócs Jánosnak kitálaló férfi volt, akinek ezúttal a családja is veszélybe került.
Mai csoportunk úgy érzi, ha mások jobban élnek, az neki is járna. És ha nem kapja meg, arról csakis a kormány tehet.
„Ám azt látják, hogy a szomszédnak jobban megy BIZTOS NER-ES!!! És lopott! Csalt, hazudott...rohadjon meg! Vagy ha nem is ennyire aggresszívan és gonoszul reagálnak, de a frusztráció ott van bennük. Mert hiába dolgoztak rendesen, hiába értek egy középosztálybeli életet, de úgy érzik, falakba ütköztek. Ráadásul valóban látják azokat, akiknek tényleg jobban megy, és hát egy kicsit irigyek is. Ez sajnos egy gyakori emberi tulajdonság.
De még ez is lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy »azok« tényleg csaltak, loptak, hazudtak. Lehet, hogy épp a cikksorozat 2-es kategóriájába tartoznak. Az is lehet, hogy simán csak jobban használták ki a kormány adta lehetőségeket. Még akár seggnyalással, rokoni kapcsolatokkal, a tűzhöz közel, érdemtelenül is. A világ nem mindig fair. De mai csoportunk úgy érzi, ha mások jobban élnek, az neki is járna. És ha nem kapja meg, arról csakis a kormány tehet. Meg azok, akiknek jobban megy. Ezért le velük! Csak el kell zavarni ezeket a gazembereket, és máris kolbászból lesz a kerítés.
Pedig olyan is simán lehet, horribile dictu, hogy akiknek jobban megy, ők többet melóztak, ügyesebbek, szorgalmasabbak, vagy akár csak szerencsésebbek voltak. De a kispolgár számára ez az eshetőséget nem merül fel. Főleg ha még hergelik is. Amire nem csak a proli, de ő is fogékony. Ezért ha nem is kommentel alpári dolgokat, de lájkolni azért lájkolja Magyar Péter és bandája fröcsögéseit.
Az utóbbiak által sokat emlegetett »csalódott fideszes« ugyan elenyésző mértékben létezik, de azért van ilyen. Ők szinte mind a mai csoportba tartoznak. És ez a csoport nem menthetetlen – valóban szinte egyedüliként a tisza-szektások közül.”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
Ezt is ajánljuk a témában
Az áldozat ismét a Pócs Jánosnak kitálaló férfi volt, akinek ezúttal a családja is veszélybe került.