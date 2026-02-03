Újabb brutális támadás történt Tarnazsadányban: vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszások (VIDEÓ)

Rácz Richárd zaklatottan hívta fel a képviselőt, és mondta el neki, hogy

megtámadták, és ezúttal vascsövekkel mentek neki.

Arra a kérdésre, hogy Csík Miklósék támadták-e meg ismét, a férfi azt felelte, hogy annak a testvérei. A támadásról videó is készült.

A telefonbeszélgetésbe a megtámadott férfi édesanyja is bekapcsolódott, aki azt állította, hogy a támadóknál lőfegyvert is látott.

Pócs János ezután bontotta a vonalat, és megígérte a riadt családnak, hogy azonnal intézkedik – hangzott el a 48 perc című műsorban.