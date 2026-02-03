Ft
Tisza Párt lázár jános pócs jános támadás kampány képviselő

Újabb brutális támadás történt Tarnazsadányban: vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszások (VIDEÓ)

2026. február 03. 20:54

Az áldozat ismét a Pócs Jánosnak kitálaló férfi volt, akinek ezúttal a családja is veszélybe került.

2026. február 03. 20:54
null

Pócs János országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, hogy újabb brutális támadás történt:

vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszás bűnözők.

A részletek az M1 csatorna 48 perc című műsorában hangzottak el. Törőcsik Zsolt műsorvezető elmondta, hogy bár keresték Csík Miklóst is, de a Tisza Párt sajtóosztálya ezt a meghívást elutasította.  

De mint kiderült Tarnazsadányban egy másik incidens is történt, ismét ugyanazt a férfit támadták meg, aki korábban kitálalt Pócsnak arról, hogy 20 ezer forintért és benzinpénzért szerveztek be terhelt múltú személyeket a gyöngyösi Lázárinfó megzavarására.

Rácz Richárd zaklatottan hívta fel a képviselőt, és mondta el neki, hogy 

megtámadták, és ezúttal vascsövekkel mentek neki. 

Arra a kérdésre, hogy Csík Miklósék támadták-e meg ismét, a férfi azt felelte, hogy annak a testvérei. A támadásról videó is készült.  

A telefonbeszélgetésbe a megtámadott férfi édesanyja is bekapcsolódott, aki azt állította, hogy a támadóknál lőfegyvert is látott.

Pócs János ezután bontotta a vonalat, és megígérte a riadt családnak, hogy azonnal intézkedik – hangzott el a 48 perc című műsorban.

Megtámadták a képviselőnek színt valló férfit

Bár még a tényleges kampány még el sem kezdődött, de már forrnak az indulatok. Még mindig heves hullámokat vetnek a magyar közéletben a Lázár János gyöngyösi fórumán töténtek.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Lázárinfón maroknyi, de annél erőszakosabb provokátorcsapat jelent meg, akikről nemsokkal később kiderült, hogy valamennyien büntetett előéletűek, sőt, nem is ingyen csinálták a balhét.

Ezt ugyancsak Pócs jános derítette ki Heves vármegyében. A neki kitaláló férfit nemsokkal később meg is támadták. Az elkövetőek az ismert tiszás aktivista, Csík Miklós hozzátartozói voltak, aki a rendelkezésre álló információk alapján nemcsak hangadója, de szervezője is volt a gyöngyösi balhénak.

 A megtámadott férfi, Rácz Richárd a Blikknek elmondta, „a sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek”

A polgármester rendőröket küldött Rácz segítségére, akik elvittek Hevesre kihallgatásra. „Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről” – tette hozzá a férfi.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

