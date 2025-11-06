Öltözői titkok Liverpoolból: Van Dijk szerint ilyen valójában Szoboszlai Dominik

Szoboszlaival kapcsolatban friss hír még – számolt be róla a thisisanfield.com című szurkolói oldal –, hogy az Athletic információi szerint

a Liverpool vezetősége már elkezdte előkészíteni azt a szerződéstervezetet, amellyel a magyar játékost hosszú távra a klubhoz láncolná.

Sietnie azonban egyelőre nem kell a Mersey-parti klubnak, mert Szoboszlai mostani megállapodása is csak 2028 nyarán járna le.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP