Öltözői titkok Liverpoolból: Van Dijk szerint ilyen valójában Szoboszlai Dominik

Így reagált Szoboszlai Dominik arra, hogy Alexis Mac Allister lett a meccs legjobbja a Real ellen
Ismét megvillantotta humorát a magyar középpályás.
Szoboszlai Dominik ebben a szezonban szintet lépett – ezt Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya is ki meri jelenteni.
Mindennemű túlzás és elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy Szoboszlai Dominik ebben az idényben már nem pusztán alapembere a Liverpoolnak, hanem a csapat egyik legjobbja is. Ezt hétről-hétre bizonyítja, az együttes előző mérkőzésén, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozón (1–0) győztes gólpasszt adott, a szurkolók pedig odavannak a teljesítményétől.
„Igen, egyértelműen – erősített rá a Liverpool csapatkapitánya arra, hogy Szoboszlai szintet lépett ebben a szezonban. – Amit látsz rajta, azt is kapod tőle. Dominik rendkívül fontos számunkra. Elképesztő az az energia, amit a pályára hoz. A képességei nyilvánvalóan kiemelkedőek, és minden mérkőzéssel egyre többet tanul. Lassan azzá a játékossá válik, akiről mindannyian tudjuk, hogy milyen lehet belőle – és ezt már most is bizonyítja a válogatottjában. A legfontosabb, hogy folytassa ezen az úton: maradjon alázatos, és nyújtson továbbra is jó teljesítményt.”
Szoboszlaival kapcsolatban friss hír még – számolt be róla a thisisanfield.com című szurkolói oldal –, hogy az Athletic információi szerint
a Liverpool vezetősége már elkezdte előkészíteni azt a szerződéstervezetet, amellyel a magyar játékost hosszú távra a klubhoz láncolná.
Sietnie azonban egyelőre nem kell a Mersey-parti klubnak, mert Szoboszlai mostani megállapodása is csak 2028 nyarán járna le.
