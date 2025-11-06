Ft
Öltözői titkok Liverpoolból: Van Dijk szerint ilyen valójában Szoboszlai Dominik

2025. november 06. 15:09

Szoboszlai Dominik ebben a szezonban szintet lépett – ezt Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya is ki meri jelenteni.

2025. november 06. 15:09
null

Mindennemű túlzás és elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy Szoboszlai Dominik ebben az idényben már nem pusztán alapembere a Liverpoolnak, hanem a csapat egyik legjobbja is. Ezt hétről-hétre bizonyítja, az együttes előző mérkőzésén, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozón (1–0) győztes gólpasszt adott, a szurkolók pedig odavannak a teljesítményétől.

A magyar labdarúgóról most csapattársa, Virgil van Dijk mondta el a véleményét.

„Igen, egyértelműenerősített rá a Liverpool csapatkapitánya arra, hogy Szoboszlai szintet lépett ebben a szezonban. – Amit látsz rajta, azt is kapod tőle. Dominik rendkívül fontos számunkra. Elképesztő az az energia, amit a pályára hoz. A képességei nyilvánvalóan kiemelkedőek, és minden mérkőzéssel egyre többet tanul. Lassan azzá a játékossá válik, akiről mindannyian tudjuk, hogy milyen lehet belőle – és ezt már most is bizonyítja a válogatottjában. A legfontosabb, hogy folytassa ezen az úton: maradjon alázatos, és nyújtson továbbra is jó teljesítményt.”

Szoboszlaival kapcsolatban friss hír még – számolt be róla a thisisanfield.com című szurkolói oldal –, hogy az Athletic információi szerint 

a Liverpool vezetősége már elkezdte előkészíteni azt a szerződéstervezetet, amellyel a magyar játékost hosszú távra a klubhoz láncolná.

Sietnie azonban egyelőre nem kell a Mersey-parti klubnak, mert Szoboszlai mostani megállapodása is csak 2028 nyarán járna le.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

