Szoboszlai posztja netet robbantott: a Real legyőzése után elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret

Áradozik az angol sajtó Szoboszlairól – azt írják, teljesítményével a legendát idézte
Győztes gólpasszt adott a magyar középpályás a Real Madrid elleni BL-csúcsrangadón.
A bejegyzés percek alatt több tízezer lájkot kapott.
A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-bejegyzésével ismét elnyerte a szurkolók szívét. A BL-győzelemre törő angol klub játékosa a keddi Bajnokok Ligája-meccset követően rövid, de sokatmondó üzenetet tett közzé:
Three things we love: Anfield. UCL. Winning” – „Három dolgot imádunk: Az Anfieldet. A Bajnokok Ligáját. A győzelmet.”
A bejegyzés percek alatt több tízezer lájkot kapott, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a 25 éves középpályást.
Ezt is ajánljuk a témában
Győztes gólpasszt adott a magyar középpályás a Real Madrid elleni BL-csúcsrangadón.
Nyitókép: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP