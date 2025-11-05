Szoboszlai posztja netet robbantott: a Real legyőzése után elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret

A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-bejegyzésével ismét elnyerte a szurkolók szívét. A BL-győzelemre törő angol klub játékosa a keddi Bajnokok Ligája-meccset követően rövid, de sokatmondó üzenetet tett közzé:

Three things we love: Anfield. UCL. Winning” – „Három dolgot imádunk: Az Anfieldet. A Bajnokok Ligáját. A győzelmet.”

A bejegyzés percek alatt több tízezer lájkot kapott, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a 25 éves középpályást.