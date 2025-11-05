Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool középpályás győzelem Szoboszlai Dominik

Szoboszlai posztja netet robbantott: a Real legyőzése után elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret

2025. november 05. 12:21

A bejegyzés percek alatt több tízezer lájkot kapott.

2025. november 05. 12:21
null

A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-bejegyzésével ismét elnyerte a szurkolók szívét. A BL-győzelemre törő angol klub játékosa a keddi Bajnokok Ligája-meccset követően rövid, de sokatmondó üzenetet tett közzé:

Three things we love: Anfield. UCL. Winning” – „Három dolgot imádunk: Az Anfieldet. A Bajnokok Ligáját. A győzelmet.”

A bejegyzés percek alatt több tízezer lájkot kapott, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a 25 éves középpályást.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
megabo
2025. november 05. 12:39
kevés téma egyike amiben egyetértenek, az agymosott fideszesek és lipcsik szerintem, hogy Szoboszlai k*rva jó...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!