„Az elmúlt húsz év legrosszabb igazolása” – ismét kipécézték Kerkezt, de Slot is kapja a kritikákat

Szoboszlai nélkül még annyira sem megy: lőtt gól nélkül esett ki a Kerkezzel felálló Liverpool
Fújhatott egyet végre.
Noha a magyar válogatott játékos ismét kezdő volt, de nem váltotta meg a világot. Kerkez Milos most is rengeteg kritikát kap.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool újabb vereséget szenvedett, ezúttal meglehetősen tartalékosan a Crystal Palace-tól kapott ki hazai pályán 3–0-ra az Angol Ligakupában, amivel búcsúzott a sorozattól. Kerkez Milos végig a pályán volt, de most sem nyújtott maradandót.
A Sofascore adatai szerint a magyar válogatott balhátvéd 75 százalékkal passzolt (53/40). Kilenc párharcból hármat nyert meg, háromból egyet a földön és hatból kettőt a levegőben. Egy sikeres csele, 76 labdaérintése és két kulcspassza volt.
A Sofascore a pályára lépő összes játékos közül neki adta a legrosszabb osztályzatot (5,8).
A footballinsider247.com a mérkőzés után külön cikkben foglalkozott Kerkez játékával és a szurkolói hozzászólásokkal.
„Kerkez az egyik legrosszabb futballista, akit valaha láttam, haha” – írta az egyik drukker.
„Kerkez az elmúlt húsz év legrosszabb liverpooli igazolása” – fogalmazott egy másik.
„Kerkez túl gyorsan játszik, le kéne nyugodnia.”
„Az edző nem érti meg, hogy Kerkeznek pihenőre lenne szüksége, hogy megértse, mi is a szerepe a csapatban. Folyamatosan játszatni őt nem jó dolog.”
Sokan a rendszerben látják a hibát, és Arne Slot vezetőedzőt hibáztatják azért, amiért Kerkezt nem abban a szerepkörben játszatja, amiben jó, hanem ráerőltet olyasmit, amiben nem.
A This is Anfield – amely több játékosnak, többek között neki is hármas osztályzatot adott – azt írta, hogy egy-két liverpooli fiatalnál is bizonytalanabbnak tűnt a meccsen, bár a 21 életévével még ő maga is elég fiatal játékosnak számít. A szerző szerint önbizalomnövelő-mérkőzésre lenne szüksége, de a Crystal Palace elleni kupameccsből nem fog tudni meríteni, ahogyan senki sem.
A WhoScored egyébként nem pontozta le, sőt, a 6,03-mal Federico Chiesa mögött a második legjobb liverpooli mezőnyjátékosnak látta.
Fotó: Paul Ellis/AFP