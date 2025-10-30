„Az elmúlt húsz év legrosszabb igazolása” – ismét kipécézték Kerkezt, de Slot is kapja a kritikákat

A Sofascore adatai szerint a magyar válogatott balhátvéd 75 százalékkal passzolt (53/40). Kilenc párharcból hármat nyert meg, háromból egyet a földön és hatból kettőt a levegőben. Egy sikeres csele, 76 labdaérintése és két kulcspassza volt.

A Sofascore a pályára lépő összes játékos közül neki adta a legrosszabb osztályzatot (5,8).