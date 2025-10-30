Ft
10. 30.
csütörtök
Angol Ligakupa Arne Slot Liverpool statisztika szurkolók Kerkez Milos Crystal Palace

„Az elmúlt húsz év legrosszabb igazolása” – ismét kipécézték Kerkezt, de Slot is kapja a kritikákat

2025. október 30. 09:28

Noha a magyar válogatott játékos ismét kezdő volt, de nem váltotta meg a világot. Kerkez Milos most is rengeteg kritikát kap.

2025. október 30. 09:28
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool újabb vereséget szenvedett, ezúttal meglehetősen tartalékosan a Crystal Palace-tól kapott ki hazai pályán 3–0-ra az Angol Ligakupában, amivel búcsúzott a sorozattól. Kerkez Milos végig a pályán volt, de most sem nyújtott maradandót.

Kerkez végigjátszotta a hétközi kupameccset
Kerkez végigjátszotta a hétközi kupameccset (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Sofascore adatai szerint a magyar válogatott balhátvéd 75 százalékkal passzolt (53/40). Kilenc párharcból hármat nyert meg, háromból egyet a földön és hatból kettőt a levegőben. Egy sikeres csele, 76 labdaérintése és két kulcspassza volt.

A Sofascore a pályára lépő összes játékos közül neki adta a legrosszabb osztályzatot (5,8).

Fotó: Sofascore

Kerkezt kritizálják

A footballinsider247.com a mérkőzés után külön cikkben foglalkozott Kerkez játékával és a szurkolói hozzászólásokkal.

„Kerkez az egyik legrosszabb futballista, akit valaha láttam, haha” – írta az egyik drukker.

„Kerkez az elmúlt húsz év legrosszabb liverpooli igazolása” – fogalmazott egy másik.

„Kerkez túl gyorsan játszik, le kéne nyugodnia.”

„Az edző nem érti meg, hogy Kerkeznek pihenőre lenne szüksége, hogy megértse, mi is a szerepe a csapatban. Folyamatosan játszatni őt nem jó dolog.”

Sokan a rendszerben látják a hibát, és Arne Slot vezetőedzőt hibáztatják azért, amiért Kerkezt nem abban a szerepkörben játszatja, amiben jó, hanem ráerőltet olyasmit, amiben nem.

A This is Anfield – amely több játékosnak, többek között neki is hármas osztályzatot adott – azt írta, hogy egy-két liverpooli fiatalnál is bizonytalanabbnak tűnt a meccsen, bár a 21 életévével még ő maga is elég fiatal játékosnak számít. A szerző szerint önbizalomnövelő-mérkőzésre lenne szüksége, de a Crystal Palace elleni kupameccsből nem fog tudni meríteni, ahogyan senki sem.

A WhoScored egyébként nem pontozta le, sőt, a 6,03-mal Federico Chiesa mögött a második legjobb liverpooli mezőnyjátékosnak látta.

Fotó: Paul Ellis/AFP

Reszelő Aladár
2025. október 30. 10:39
Slot elkezte elégetni azt a kreditet, amit tevaly felhalmozott. Kimondható, hogy túl sok volt a változás nyáron és egy amúgy jól muzsikáló csapat egységét sikerült megbontani. A legtöbben az érkezők miatt távoztak és csak kevesen érkeztek a távozók miatt, azaz kimondható, hogy lényegében szétverték a saját bajnokcsapatukat. Azt a csapatot, aminek a csiszolás elég lett volna, semmiképpen sem ráncfelvarrás vagy komplett újraépítés. Amúgy egy játékos klubváltás esetén a megváltozott körülmények miatt teljesíthet jobban, rosszabbul vagy ugyanúgy. A nagy klasszisok ismertetőjele, hogy bárhova mennek legalább ugyanolyan jók. A most érkezettek java része pedig egyértelműbben rosszabbul teljesít, mint előző klubjában. Ebben pedig az edző szerepe megkerülhetetlen. Tavaly a játékosokra épített sémát és működött. Nyáron azt gondoltuk, hogy a sémához hozott játékost, vagyis még jobb lesz. De jelenleg gy tűnik, hogy a bitang pénzért csak címlapot kaptak, teljesítményt még nem,
Válasz erre
0
0
yasiko
2025. október 30. 10:12
érdekes ,hogy egy fiatal balhátvédet cseszegtetnek miközben egy mcallister,salah ,stb. teljesen formán kivül játszik
Válasz erre
2
0
frankie-bunn
2025. október 30. 10:07
Pótcselekvés Milost cseszegetni.
Válasz erre
2
0
red-bullshit
2025. október 30. 09:48
Amikor sorra nyertek akkor Kerkez meg világklasszis a fiú volt.
Válasz erre
0
0
