Ekkor rendezhet olimpiát Magyarország – ehhez politikai konszenzusra is szükség van

A MOB elnöki posztja mellett Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójaként is dolgozik, a műsorban pedig szó esett a mogyoródi létesítmény felújításáról, és az augusztus elején sorra kerülő 40. Formula–1-es Magyar Nagydíjról is.

„Tíz hónap volt arra, hogy lebontsuk a főépületet és a lelátót, már el is készültek az újak, így ott tartunk, ahol kell. Volt egy GT Open-verseny, ami jól sikerült. Vannak ideiglenes megoldások, nincs még kész teljesen minden. A jogtulajdonos előírása az volt, hogy nem látszhat építkezés” – emlékeztetett, s kiemelte, olyan épületeket bontottak le, amelyek az 1980-as évek második felében készültek.

„1985-ben szocialista nagyvállalatok rohamtempóban építették ezt a létesítményt, nem felelt meg semmiféle előírásnak, szenvedtünk és már a futamot is veszélyeztette az az állapot, ami volt. Megújítottuk a közműveket, aztán a műveleti operatív központ, majd egy irodaház következett és a depo kiszélesítése, mert a világ legkisebbje volt a miénk” – mondta Gyulay, aki korábban azt nyilatkozta, a Hungaroring felújítása egy új korszak kezdete a magyar autósport történetében.

A kornak megfelelő, versenyképes ingatlanunk van. Huszonhatig volt szerződésünk, jövőre lenne az utolsó futam Magyarországon, ha ez a felújítás nem történik meg. Lehet maketteket mutogatni, de az amerikaiakat hidegen hagyta volna ez. A hosszabbítás alapvető feltétele volt ez a felújítás”

– hangsúlyozta.

Gyulay Zsolt azt is elárulta, meg volt győződve arról, hogy Bernie Ecclestone távozását követően Magyarország nem lesz ugyanolyan jó helyzetben a Formula–1 berkein belül, mint amikor a brit üzletember állt a száguldó cirkusz élén. Emlékeztetett, hogy Ecclestone maga választotta a helyszínt az 1980-as években, és arra is, hogy a környező államokat „eszi a sárga irigység” azért, mert Magyarország ilyen régóta rendezhet F1-es futamot. A versenyzők és a csapatok pedig valóban szeretik a mogyoródi pályát, amelyhez nagyon közel van Budapest.

„Sok küzdelem árán sikerült megtartani a futamot és a Liberty Médiával is jó a kapcsolatunk. A cég stabil lábakon áll, hiszen a tulajdonosa az állam és a fejlesztést is meg tudtuk valósítani. Ez az ország legnagyobb sportingatlana, amelyen naponta százezer ember van ott a versenyhétvégén” – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

Gyulay Zsolt kitért arra is, hogy a megújult pályán megrendezett GT Open-versenyhétvégén mindenki elégedett volt a résztvevők közül.

„Engem az érdekelt, hogy műszakilag hogyan vizsgázik a pálya, de jól működött a versenyirányítás is, ami külső helyszínen van. Rengeteg olyan dolog van, ami javítást igényel még. Ez az egész egy nagy bravúr volt, ráadásul úgy, hogy nem került többe, mint amennyiért elvállalták, vagyis 78 milliárd forintba. Emellett az is fontos, hogy a minőség és a gyorsaság is rendben van” – fogalmazott.

Fotó: olimpia.hu