Nagy változás a Forma-1-es Magyar Nagydíj körül – Gyulay Zsolt a Mandinernek elmondta, mi várható jövőre!

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a Herendi Porcelánmanufaktúrában készült, a győztes konstruktőrnek járó, és Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója a győztesnek járó díjjal (jobbra), valamint Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán csoport elnök-vezérigazgatója (balra) a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíjról tartott sajtótájékoztatón a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 15-én

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Hétfőn Gyulay Zsolt és Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán csoport elnök-vezérigazgatója stratégiai megállapodást írt alá, amely a következő három évre szól. Ebben a közlekedési vállalat és a Hungaroring közös kommunikációról, speciális járatok indításáról és különleges jegytermékek áruba bocsátásáról állapodott meg.

„Közös célunk, hogy a szurkolók hagyják meg az autók vezetését a profi versenyzőknek és jöjjenek a pályára közösségi közlekedéssel, mert az egyrészt egyszerűbb, másrészt környezetbarátabb. A Vármegye24 napijegy 999 forintba kerül, a külföldi drukkerek miatt F1 Travel Pass néven is, ezeket megvásárolni pedig a legegyszerűbben a MÁV applikációján keresztül lehet majd” – nyilatkozta Pafféri Zoltán, aki azt is elárulta, a gödöllői HÉV-vel közlekedőket busszal viszik majd a versenypályához. Korábban szó volt arról, hogy ezt a vonalat a Hungaroring felé elvezetik, ám ez most nincs napirenden. A közlekedési szakember szerint jelenleg sokkal égetőbb az elöregedett HÉV-vonalak felújítása.