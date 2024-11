Kitálalt a barátja Michael Schumacherről

Nyitókép: Instagram/Kai Ebel

A versenypályákon és a garázsban is vérprofi volt Michael Schumacher, de létezett egy kevésbé ismert, laza oldala is – árulta el a legendás német sportriporter, Kai Ebel, aki eleinte munkatársként, majd jó barátjává válva végigkísérte a autóversenyző szenzációs pályafutását. Novemberben volt 30 éve, hogy a német legenda – még a Benetton istálló pilótájaként – megnyerte pályafutása első világbajnoki címét a Forma–1-ben. A most 55 éves Ebel jelen volt Schumi 1994-ben Adelaide-ben, a szezonzáró Ausztrál Nagydíj után emlékezetes módon ünnepelt első vb-győzelmén. Elmondta, egy egyszerű, külvárosi helyen voltak, már fergeteges hangulatban, amikor kinyílt az ajtó és belépett Michael, cowboy csizmában és kalapban. És közben a Simply The Best című Tina Turner-dal szólt – írja a Ripost.