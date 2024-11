Most akár öné is lehet Michael Schumacher utolsó Ferrarija

„Ritkán nyílik lehetőség arra, hogy megvásároljunk egy igazi Forma–1-es autót. A vételára megtippelhetetlen, pláne, ha két ember meg akarja szerezni, akkor valószínűleg felverik az árat. De az biztos, hogy több millió dollárért fogják leütni. Van jó pár milliárdos a világban, akinek komoly autóparkja van, s megengedhet magának egy újabb vételt.

Lehet, egy gyűjtő fogja megvenni, aki mellesleg Schumacher-őrült is. Vagy valaki szimplán csak befektetésnek, hiszen tíz év múlva akár harminc-negyven százalékkal drágábban eladhatja.

Bukni biztosan nem fog rajta a vevő, még ha most fel is verik az árát. Úgy kell tekinteni erre, mint valami ritka festményre vagy műtárgyra, ráadásul hatalmas az eszmei értéke is. Mivel nagyon kevés van belőle a világon, ezért igazi ritkaság” – mondta a Mandinernek Wéber Gábor, Forma–1-es kommentátor. Amúgy ezekről a versenyautókról teljes dokumentáció van vezetve, Schumacheréről is tudni lehet, hányszor és hol vezetett vele, melyik futamokon ment, milyen eredménnyel, mennyi kilométer van benne, voltak-e balesetei.