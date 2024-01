Politikai vita miatt nem kaphatja meg Schumacher a díszpolgári címet

Ilyen a valódi Jürgen Klopp – magyar tanítványa, barátja nyilatkozott a Mandinernek

A magyar szakembert is meglepte a Liverpool edzőjének bejelentése, ám azt is tudja, hogy mit és hol tervez Németországban egykori játékostársa és edzője. Szoboszlai Dominikről is egyeztettek.