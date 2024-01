Ez ám a nagy hír, Michael Schumacher végre kimozdul otthonról

Továbbra is nagy a csend Michael Schumacher körül, s ennek már egy évtizede. A német autóversenyző 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet Franciaországban. Azóta ágyhoz kötve, magatehetetlenül fekszik svájci otthonában, s folyamatos ápolásra szorul. A szurkolók azóta csak információmorzsákat kapnak az állapotáról. A tragikus balesete óta a legszűkebb baráti körön kívül senki sem látogathatja a Ferrari korábbi pilótáját, az egészségi állapotáról szinte semmi hírt nem adtak ki.

Mallorcára utazik a család

A Corriere della Sera értesülései szerint azonban most kimozdul otthonról Schumi. A lap úgy tudja, a lánya esküvőjére készül, amit a család egyik házában tartanak Spanyolországban. Gina-Maria Schumacher és barátja, Iain Bethke még ezen a nyáron össze fog házasodni, természetesen hatalmas ünnepség keretében. A lagzi Mallorcán, a Schumacher család tulajdonában lévő, 27 millió font értékű luxuskastélyban lesz. A birtokot 2017-ben Florentino Pereztől, a Real Madrid elnökétől vásárolták Schumacherék, s időközben át is alakították, hogy megkönnyítsék a legenda gondozását és gyógyulását. A 15 ezer négyzetméteres telken két úszómedence, egy helikopterleszálló, egy edzőterem és egy hatalmas pálmafákkal övezett kert található, ahol a ceremóniát is tartják majd.

Annak ellenére, hogy a világ nagyon szeretné látni, tudni, milyen állapotban van Schumi tíz év után, a családnak sikerült megakadályoznia, hogy bármilyen fénykép kiszivárogjon róla. A német Bunte magazin szerint ez az esküvőn is így lesz, a család törekszik arra, hogy változatlanul őrizze magánéletét.

Schumacherék – a hírek szerint – komoly biztonsági csapatot fognak szerződtetni, hogy távol tartsák a fotósokat az eseménytől, és megakadályozzák, hogy az 55 éves férfiról bármilyen fénykép készüljön és megjelenjen. Persze a család még nem erősítette meg, hogy Michael ott lesz-e az esküvőn, de a média úgy tudja, az ágyhoz kötött hétszeres világbajnok szállítását megoldják. Olyan ágyban fekszik, amely szállítható, ezért is van szükség a birtokon a helikopterleszállóra.

Todt nyilatkozott

„Természetesen a két családon kívül a barátok egy szűk csoportja lesz az, amely láthatja majd a nagyszerű sportembert” – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő bennfentes. Schumacher amúgy rendszeresen találkozik korábbi csapattársával, Luca Badoerrel és Sabine Kehmmel, aki pályafutása során a sajtófőnöke volt. A 42 éves Felipe Massát a Schumacher család „Michael öccsének” tekinti, aki, amellett, hogy régi cimborája, csapattársa is volt a Ferrarinál. Szintén a szűk belső körhöz tartozik Jean Todt, aki több mint harminc éve ismeri a német legendát, s csapatfőnöke volt az olasz istállónál. A francia sportvezető állítólag együtt nézi az F1-es versenyeket Schumival.

Todt amúgy a közelmúltban elismerte, hogy barátja „már nem az a Michael, akit a baleset előtt ismertünk”.

Mindig védte a magánéletét

Schumacher balesetének tízéves évfordulójakor a család ügyvédje, Felix Damm adott némi magyarázatot arra, miért nem nyilatkoznak róla.

„Már több mint tizenöt éve, 2008 óta képviselem őket. Michaelnek nem volt problémája azzal, ha őt kritizálták, de a családját és a magánéletüket mindig védte. És így áll ehhez a témához a felesége, Corinna is.

A 2013-as síbaleset mindent megváltoztatott, hiszen a család kirakatban álló tagja tűnt el a nyilvánosság elől, miközben éppen a védett magánélete került a figyelem középpontjába. Hogy csökkentsük ezt a nyomást, sajtótájékoztatókat szerveztünk, amelyeken a kezelőorvosok voltak jelen, és bár nem sok mindent, de azért adtunk információt az állapotáról” – idézte az M4 Sport a jogászt, aki megérti, hogy a szurkolókat nagyon érdekli Schumacher pontos állapota, de ugyanakkor szerinte a legtöbben el tudják fogadni és tiszteletben képesek tartani a család döntését.

A család számos pert nyert a magánszféra megsértésére hivatkozva médiumok ellen. A legnagyobb sikerét az egyik bulvárlappal szembeni keresete során megítélt 100 ezer eurós kártérítés jelentette egy címért, amelyben az állt, hogy Schumacher „már nincs többé közöttünk”. Szerencsére ez nem volt igaz, a Forma–1 rekordbajnoka még itt van, és remélhetőleg előbb-utóbb valami gyógymódot is találnak a felépülésére.

Fotó: Getty Images