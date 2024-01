Lehetett volna nyolcszoros világelső? Megszólalt Michael Schumacherről a korábbi csapatfőnöke

Michael Schumacher szerdán lett 55 éves, s ennek apropóján a német AutoBild megszólaltatta korábbi csapatfőnökét, Ross Brawnt. Mint köztudott, már tíz éve annak, hogy a németek legendás autóversenyzőjének súlyos fejsérüléssel járó síbalesete volt a francia Alpokban, s azóta magatehetetlenül fekszik svájci otthonában. A Forma–1 első hétszeres világbajnoka egy évtizede teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, a szurkolók azóta csak információmorzsákat kapnak az állapotáról.

Brawn csábította vissza

Schumi és Brawn évekig dolgozott együtt a Benettonnál, a Ferrarinál és a Mercedesnél is. Nagy titkokat az F1 jelenlegi sportszakmai igazgatója sem árult el barátja állapotáról. A brit sportvezető 2010 és 2012 között a Mercedes csapatfőnökeként volt, s ő csábította vissza a Schumachert három év kihagyás után az autósport királykategóriájába. A stuttgarti autógyár akkor indított újra gyári csapatot a Forma–1-ben, és abban reménykedtek a vezetők, hogy a némettel hamar a vb-címért versenghetnek. Ez nem sikerült, a három szezon alatt csupán egy futamot tudtak nyerni, Nico Rosberg 2012-ben a Kínai Nagydíjon győzött. Michael is inkább csak küszködött, a második visszavonulása után Lewis Hamilton érkezett a helyére. A Mercedes sikerszériája csak 2014-ben kezdődött a Forma–1-ben, a komolyabb szabálymódosítások után. Talán a születésnapja miatt, vagy szimplán a régi barátság okán, de Brawn most nagyon szépeket mondott a legendáról.

„Egyre világosabb számomra, hogy túl korán akasztotta szögre a sisakját, túl korán hagyta abba a versenyzést. A Mercedes sikereinek magjai a 2010 és 2012 közötti években lettek elültetve. És Fernando Alonso manapság bizonyítja, hogy annyi idősen, mint amennyi Michael volt akkoriban, negyven felett is lehet még világklasszis teljesítményt nyújtani.

Ha Michael 2014-ben még aktív lett volna, megszerezhette volna a nyolcadik világbajnoki címét”

– jelentette ki Brawn Schumacherről.

Nem így látja

A korábbi autóversenyző, az M4 Sport televízió F1-es közvetítéseinek kommentátora nem ért egyet a korábbi csapatfőnökkel.

„Szerintem ez csak egy szép visszaemlékezés, egy kedves gesztus volt Brawn részéről. Az a három év pont az ellenkezőjét mutatta, mint amit a brit szakember állít.

A csapattárs, Rosberg agyonverte Schumachert a szezonok során a Mercedesnél.

Reálisan nézve, ki kell mondani, hogy a hétszeres világbajnok már nem volt a régi önmaga. Azt nem vitatom, hogy a motivációja megvolt, de kihagyott három esztendőt, s aztán már nem tudott úgy reagálni egyes helyzetekben, mint fiatalon. Idősebben másképp látja az ember az adott szituációkat, és szerintem ezt támasztják alá a buta versenybalesetei is” – mondta a Mandinernek Wéber Gábor.

Jó csapatot alkottak

Pedig Brawn és Schumacher a Ferrarinál nagyon jól dolgozott együtt, a német versenyző 2000-től 2004-ig zsinórban öt világbajnoki címet szerzett az olaszokkal. Az angol sportvezető szerint Schumi még a mai napig egy meghatározó személyisége lehetne az Forma–1-nek, ha nem történik meg vele az a szerencsétlen síbaleset.

„Simán el tudnám képzelni, hogy ma Michaelnek van egy Forma–1-es csapata. Voltak olyan megbeszélések a múltban a németeknél, hogy akár az istálló részvényesévé is válhat. Ennek az első lépése az volt, amikor 2013-ban a márka nagykövete lett.” – mondta Brawn.

Egy lehetséges Mercedes-vezetői karrier azonban, mint tudjuk, 2013. december 29-én megszakadt, a tragikus baleset visszafordíthatatlanul megváltoztatva Michael Schumacher életét. Maga Ross Brawn 2013 végén távozott a csapattól, a brit által megüresedett posztot Toto Wolff vette át, de persze nem előbbiek távozása miatt jött el a Mercedes GP dicsőséges korszaka.