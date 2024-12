Szoboszlai, Michael Schumacher és Imane Helif főszerepben – ezek voltak 2024 legolvasottabb sporthírei

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

JANUÁR – Szoboszlai sérülése kapcsán Jürgen Klopp elismerte, hibázott

Nem csak a magyarországi drukkerek, a Liverpool szurkolói is aggódva figyelték: a január 1-i, Newcastle elleni bajnokin lecserélt középpályás sérülése mennyire súlyos – és egyáltalán: mikor térhet vissza? Kiderült: szerencsére csupán izomfáradtságról van szó, de azt a Pool német menedzsere is elismerte, hibázott, hiszen nem lett volna szabad a 64. percig várnia Szoboszlai lecserélése kapcsán. Szerencsére nem kellett sokáig várni a visszatérésre, így a Mersey-parti klub vezetői és fanatikusai is fellélegezhettek, hiszen az is bizonyította, Dominik kihagyhatatlan láncszem lett, hogy fél év alatt 26 tétmeccsen szerepelt a Vörösöknél. (A közelmúltban Szoboszlai jubilált: a Leicester City elleni decemberi bajnokin már 50. tétmérkőzését játszotta a Liverpoolban!)