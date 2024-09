Micsoda meglepetés: sorsfordító döntés született az olimpián óriási botrányt kavart Helif ügyében

Ez a döntés egyben azt is jelenti, hogy az ökölvívás továbbra is komoly bajban van: jelenleg két olyan szervezet harcol a sportág vezetéséért, amelyik közül egyiket sem ismeri el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A párizsi olimpián tapasztalható botrányok és a sportág nemzetközi vezetésében zajló csaták ismeretében a NOB már korábban belebegtette, hogy a sportág 2028-ban lekerül az olimpia műsoráról. Hiába hagyományos, az ókori olimpiák óta jelen lévő sportág az ökölvívás, lemaradhatnak a legjobbak a Los Angeles-i játékokról. Kár lenne érte. A NOB egy kiskaput azért meghagyott, ha az általa támogatott World Boxing irányíthatja a sportágat, megenyhülhetnek a legridegebb kőszívek is.