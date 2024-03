Dibusz kitálalt: ez a véleménye Rossi döntéséről

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A 33 éves Dibusz Dénes a vasárnapi bajnokit követően a Ferencváros helyzetéről és a magyar válogatottról nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, és hétfőn már a nemzeti tizenegy edzőközpontjában volt jelenése. „Jó néhány hónap eltelt azóta, hogy legutóbb együtt volt a csapat, szerintem valamennyien nagyon vártuk, hogy újra találkozzunk. Minden játékos szeme előtt egyetlen cél lebeg: hogy ott legyen az Európa-bajnoki keretben. A felkészülési találkozóknak, illetve az összetartásnak is egyértelmű célja mindenki számára, hogy olyan teljesítményt tudjon nyújtani, hogy számításba vegye a kapitány, ez nálam is így van.

Bízom abban, hogy amikor lehetőséghez jutok, élni tudok az eséllyel, és úgy készülhetek a nyárra, hogy Németországban lesz feladatom”

– mondta Dibusz.

A portál emlékeztetett: a korábban első számú kapusnak számító Gulácsi Péter sérülése után Dibusz Dénes végigvédte az Európa-bajnokságra vezető selejtezősorozat összes mérkőzését, a szövetségi kapitány, Marco Rossi a kerethirdetéskor mégis azt mondta, hogy a két kapus felváltva fog védeni az Eb-ig.

Erre reagálva Dibusz így nyilatkozott: „Ha Gulának (Gulácsi Péter – a szerk.) nem változott volna meg a szerepe Lipcsében, akkor is biztos vagyok benne, hogy felváltva védtünk volna, vagy lehetőséget kapott volna ugyanúgy, ahogy az előző Európa-bajnokság előtt Ádi (Bogdán Ádám – a szerk.), valamint én is védtem. Ilyenkor nagyon fontos, hogy minél jobban játékban legyen az ember, legyenek közös mérkőzéspercek a csapattal, a védelemmel. Hónapokkal ezelőtt is úgy számoltam, hogy ez így lesz.

Az Eb előtt a kapitány meghozza majd a döntését, de kellemes gond lehet számára, hogy Gula is visszatért a Lipcse kezdőjébe

és rendre jó teljesítményt nyújt. Az csak jó, ha minél több olyan játékos van a keretben, aki jó formában és önbizalommal telve érkezik meg a válogatotthoz.”

Mint tudjuk, nemzeti tizenegyünk március 22-én Törökország, majd négy nappal később Koszovó együttesét fogadja felkészülési mérkőzésen.

„Ilyenkor kicsit nehezebben szokott kezdődni az év, ha a tavalyi évkezdetre gondolunk, akkor is egy elég nyögvenyelős győzelemmel indítottunk az észtek ellen. A törökök sokkal komolyabb játékerőt képviselnek, mint Észtország, úgyhogy biztosan jó erőfelmérő lesz a pénteki mérkőzés.

Minőségi ellenféllel találkozunk, amely modellezni tudja, hogy az Európa-bajnokságon mi vár majd ránk.

Koszovó egy nagyon masszív, kellemetlen stílusú csapat, amely ellen talán picit másabb játékra lesz szükségünk, mint a törökök ellen, de mindkét válogatott komoly játékerőt képvisel. Biztos, hogy nehéz lesz mindkét találkozó” – mondta a kapus.