Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter legyen a válogatott első számú kapusa az Eb-n? Szavazzon!

Egyértelműen Dibusz mellett szól, hogy ő játszott végig a selejtezőkörben, ezért kapusként az ő érdeme, hogy a válogatott az Eb-n szerepelhet.

Ez persze önmagában nem elég a kezdőcsapathoz, Rossi minden bizonnyal számos egyéb tényezőt is figyelembe vesz majd a döntésnél. Gulácsi Péter 2015 óta egy az NBI-nél jóval erősebb bajnokság egyik rendszeresen az élmezőnyben védő csapatának hálóőre, sőt csapatkapitánya, komoly Bl-rutinnal. Ugyanakkor az elmúlt években a Ferencváros is a nemzetközi kupák rendszeres szereplője volt, ezért ha nem is akkora csapatok ellen mint a lipcsei együttes, de Dibusznak is volt lehetősége magas szintű ellenfelekkel játszani.

Mindketten óriási bravúrokra és komoly hibákra is képesek, és egyikük sem arról híres, hogy nagyon stabil lenne, ha ki kell futnia a kapujából. Az elmúlt időszakban Dibusz többet játszott együtt a válogatott védőkkel, Gulácsi viszont évek óta rendszeresen együtt szerepel klubcsapatában Willi Orbánnal, a válogatott védelmének vezérével.

