Gulácsi Péter visszatért – de marad is?

Hosszú és küzdelmes évet zárt le Gulácsi Péter, aki szerdán a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában visszatért az RB Leipzigbe, amely 2-1 re legyőzte a svájci Young Boys együttesét. Gulácsi jól játszott, a Sofascore-tól 6,6-os értékelést kapott. Az út idáig azonban nagyon hosszú volt. A lipcsei klub és a magyar labdarúgó-válogatott kapusa 2022 októberében nagyon súlyos térdszalagsérülést szenvedett, és azonnal látszott, hogy nagyon hosszú szünetre kényszerül. Tovább rontott a helyzeten, hogy Gulácsi műtéti sebe januárban elfertőződött, ezért ismét meg kellett műteni. Ezzel szinte biztossá vált, hogy a 2022/23-as idényben már nem tér vissza.

Meglepetésre komoly konkurenciát kapott a magyar kapus

A RB Leipzig kényszerűségből leszerződtette a helyére kevéssé ismert Janis Blaswich-ot. A Gulácsinál mindössze egy évvel fiatalabb kapus korábban a Borussia Mönchengladbach második csapatában valamint a Dynamo Dresdenben és a Hansa Rostock színeiben a másod- és harmadosztályban szerepelt, majd az Eredeivise egyik középcsapatához igazolt.

Sem pályafutása, sem játékjogának értéke (800 ezer euró, ez ekkor pont a tizede volt Gulácsiénak) nem utalt arra, hogy hosszú távon komoly riválisa lehet a magyar kapusnak.

Blaswich azonban valószínűleg későn érő típus, mert amint a lipcsei együttesben megkapta a lehetőséget a legmagasabb szinten, élni tudott vele, és olyan teljesítményt nyújtott, amivel egyértelművé tette, Gulácsi helye korántsem biztos többé a csapatban. A szezonban 37 mérkőzést játszott, és 13 alkalommal érintetlen maradt a kapuja. Összesen 41 gólt kapott, ebből 11-et a Bl-ben (itt is volt két kapott gól nélküli meccse), a német kupa megnyerésében pedig kulcsszerepet játszott, hiszen 5 meccsen mindössze egy gólt tudtak szerezni ellene. A Transfermarkt be is árazta a teljesítményt, a német labdarúgó értékét ötszörösére, 4 millió euróra emelték.

Gulácsi kálváriája

A magyar válogatottban eddig 51 alkalommal pályára lépő kapus erejét jelzi, hogy májusban jó hírek jöttek felőle: igaz, hogy csak egyénileg, de elkezdhette a labdás edzéseket, így felcsillant a remény, hogy a közeljövőben visszatérhet. Augusztusban már teljes értékű edzéseket végzett, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig meghívta őt a Szerbia elleni Eb-selejtezőre és a Csehország elleni barátságos mérkőzésre készülő válogatott keretbe.

Ennek akkor inkább csak gesztusértéke volt, hiszen Gulácsit negyedik számú kapusnak jelölte az olasz mester, de a játékosnak biztosan rengeteget jelentett mindez.

Az RB Leipzig együttesének a pályán volt szüksége csapatkapitányra, ezért a korábban Gulácsi csapatkapitányi tisztségét egy másik magyar, Willi Orbán kapta meg, a lábadozó kapus pedig a helyettese lett. A bizalom azonban természetesen megmaradt, Marco Rose, a csapat menedzsere szeptemberben jelezte, Gulácsi játékra kész, és jelölték is a bajnoki keretbe.

A Bundesligában azonban végül egész ősszel nem kapott lehetőséget. A kupában két mérkőzést játszott ugyan, de a Bajnokok Ligájában is inkább Blaswich kapott lehetőséget. Edzője azonban szeretett volna lehetőséget adni neki, hogy ismét játékba lendüljön, és úgy tervezte a Bl-csoport első helyéről döntő mérkőzésen a Manchester City ellen már ő kezd.

Az élet azonban közbeszólt, ugyanis Gulácsi megint megsérült.

Csekély vigaszt jelenthetett, hogy mindössze egy könnyebb a lábujjzúzódást szenvedett. Guardiola csapata ellen így ismét Blaswich állt a kapuban, és lehet, hogy Gulácsinak jobb is így, hiszen a kékek fordulatos meccsen 3-2-re nyertek (bár ki tudja, mi történt volna, ha a magyar kapus véd).

Megy vagy marad?

Időközben természetesen szárnyra kaptak az ilyenkor szokásos pletykák Gulácsi esetleges távozásáról. Ez persze érthető, ilyen helyzetben egy 33 éves labdarúgónak el kell gondolkodnia azon, hogy hol szeretné folytatni, és nyilván Gulácsi Péter is ezt tette. A hírek arról szóltak, hogy esetleg a RB Leipziget is tulajdonló energiaital-gyártó cégbirodalom amerikai csapatához, a New York Red Bullshoz szerződik.

A Transfermarkt szerint jelenleg 70 százalék ennek az esélye.

Gulácsi 2015-ben a Red Bull cégcsoport osztrák klubjától, az RB Leipzig nevelőegyesületének számító Red Bull Salzburgtól igazolt Lipcsébe, ahol viszonylag hamar stabil kezdőjátékos lett belőle. Tekintélyét és elismertségét jelzi, hogy pár éven belül ő lett az együttes csapatkapitánya, és kulcsszerepe volt a klub elmúlt években elért sikereiben.

Úgy tűnik, Marco Rose továbbra is bízik benne, és szeretné, ha maradna a német együttesnél. „Egyáltalán nincs jele annak, hogy Pete a jelenlegi helyzetben valami új dolgon gondolkodna. Sajnos nem tudunk szalagcímekről gondoskodni” – fogalmazott Gulácsi edzője, és a játékos a Nemzeti Sportnak adott interjúban szintén megerősítette,

a télen biztos marad Lipcsében. A jövő azonban kérdéses.

Gulácsi ekkor elmondta, hogy a sérülését követőennehéz időszakon ment keresztül, és azért nem is beszélt a jövőjéről, mert úgy érezte, amíg nem látja az út végét, nincs értelme bármit is mondani.

Gulácsi Péter beszélt arról is, hogy a fertőzés következtében kényszerűségből végzett januári ismételt műtétek idején az orvosok sem tudták, játszhat-e még a jövőben.

A jövőjével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „Érzelemből dönteni vagy kapkodni nem szabad, és közben a családomra is gondolnom kell. Arról nem is beszélve, valószínűleg a klub sem engedne el. Ezért egyelőre szinte biztos, hogy a télen Lipcsében maradok, nem elfelejtve azt, amire ön is utalt: a futballban, elég az én példámból kiindulni, nagyon gyorsan megváltozhat minden”.

Gulácsi Péternek ugyanakkor arra is gondolnia kell, hogy ha szeretne részt venni a magyar labdarúgó-válogatottal a nyári Európa-bajnokságon, akkor rendszeresen kell majd játszania, Marco Rossinál ugyanis ez az egyik alapfeltétele, hogy egy labdarúgó meghívót kapjon a nemzeti együttesbe. A Mandiner szerkesztősége nevében mindenesetre a legjobbakat kívnjuk Gulácsi Péternek, és reméljük a közeljövőben rendszeresen írhatunk majd arról, hogy pályára lépett klubcsapatában és a válogatottban!