Gulácsi riválisa gólpasszt adott, aztán kapott három gólt – izgalmas meccseken dőlt el a továbbjutás a Bl-ben

A találkozót a vendégek kezdték jobban, a kiváló formában játszó Openda duplázott, így a lipcsei együttes 2-0-ra vezetett az első félidő végén. Érdekesség, hogy az első gólt a Gulácsi helyett védő Janis Blaswich indítását követően szerezte, azaz a kapus mondhatni gólpasszt adott.

A meccs többi részére azonban kevésbé lehet büszke Gulácsi riválisa,

hiszen először az 54. percben Haaland révén szépített a hazai együttes, majd az ezzel már 40 Bl-gólnál járó norvég csodacsatár példáját két társa, Foden és Álvarez is követte, beállítva a 3-2-es végeredményt.

A lipcsei együttes mindezzel együtt büszke lehet a teljesítményére, hiszen meccsben volt a Bl-győztes ellen, és ki tudja, ha Gulácsi Péter véd, lehet, hogy még jobb eredményt érnek el. Rose a meccset követően úgy fogalmazott, „Tudtuk, hogy feldühítettük őket, így még bonyolultabbá vált a helyzet. Talán ha tovább ki tudtuk volna húzni kapott gól nélkül, akkor egyre nagyobb esélyünk lett volna a győzelemre vagy arra, hogy egy pontot hazavigyünk, de a végén szerencse is kell, és talán most ez hiányzott”.

A csoport másik mérkőzésén az Európa-ligába jutás volt a tét. Ezt a svájci Young Boys nyerte 2-0-ra a Crvena zvezda ellen.

Idegenben nyert, és csoportelső lett a Dortmund, Mbappéék otthon sem bírtak a Newcastle-lel

A Bl talán legnehezebb csoportjában óriási eredményt ért el a Dortmund, amely idegenben nyert az AC Milan ellen. A német együttest korábban többen leírták, miután kikapott a PSG-től, és otthon csak döntetlent ért el a milánói klub ellen. A dortmundiakat ráadásul sérüléshullám is sújtotta, a csapat edzője, Edin Terzic azt mondta, teljesen bizonytalan volt, hogy milyen csapattal állhat fel a meccsen, mert „gyakorlatilag félóránként-óránként kapta az üzeneteket az orvosi stábtól, ki játszhat, ki nem, és ki az aki csak egy játékrészt bír”.

A Dortmund ennek ellenére 3-1-re nyert és ezzel az ötödik fordulóban behozhatatlan előnyre tett szert.

A PSG szintén bebiztosíthatta volna a helyét a legjobb 16 között, ám Mbappé és társai hazai pályán sem voltak képesek legyőzni az angol Newcastle Unitedet. Utóbbi a „túlélésért” küzdött, hiszen ha vereséggel távoztak volna Párizsból, az egyúttal a Bl-től való búcsúzást is jelentette volna.

A francia csapat edzője, Luis Enrique szerint győzelmet érdemeltek volna,

a párizsiak támadója Kylian Mbappé epdig szintén nehezen tudta elfogadni az eredményt,

mondván rengeteg lehetőségük volt, mégis csak egy 97. percben rúgott büntetőből tudtak betalálni.

Mbappé saját magával szemben is kritikát fogalmazott meg, úgy vélte többet is tehetett volna a csapatért, mert sok lehetősége volt, de ez most nem jött össze neki. A továbbjutás kérdése tehát még nyitott, az utolsó fordulóban a Newcastle a Milant látja vendégül, a PSG pedig Dortmundba látogat. Elvileg még az olasz együttes is továbbjuthat, de ennek elég kicsi a valószínűsége.

Két Pepével lépett pályára a Porto, portugálok góljaival nyert és jutott a nyolcaddöntőbe a Barcelona

Bátran és motiváltan kezdte a Barcelona elleni mérkőzését a gránátvörös-kékekhez látogató Porto. Meg is szerezték a vezetést, amikor a 30. percben Pepe talált be a Barca kapujába.

No de melyik Pepe? – kérdezhetnénk, hiszen a vendégcsapatban két ilyen nevű játékos is szerepelt.

A találatot a Porto 25 éves brazil származású szélsője jegyezte. Portugál névrokona nem szerzett gólt, pedig jól jött volna, mert mindössze két perc elteltével egy másik portugál, Joao Cancelo is gólt szerzett, ám ő a Barcelonában játszik, így döntetlenre állt a meccs a félidőben.

A meccset pedig egy harmadik portugál, Joao Félix döntötte el,

aki először egy gyönyörű lövéssel a keresztlécet találta el, majd az 57. percben Lewandovski passzából gólt is szerzett. A végeredmény 2-1 lett, a Barcelona pedig ezzel bejutott a legjobb 16 közé. A csoport másik meccsén a Sahtar Doneck 1-0-ra nyert a belga Royal Antwerp ellen, így a portugál együttes mellett nekik is kilenc pontjuk van. A továbbjutás kérdése tehát az utolsó fordulóban a Porto-Sahtar mérkőzésen dől el.

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP